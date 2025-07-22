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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Sarıyer'de hastanede yangın! | Son dakika haberleri

        Hastane çatısında yangın!

        Sarıyer'de Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi çatısında yangın çıktı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 16:27 Güncelleme: 22.07.2025 - 17:35
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        Hastane çatısında yangın!
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        Sarıyer'deki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin B Blok'unun çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        AA'da yer alan habere göre Baltalimanı'ndaki hastanenin B Blok'unun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Hastanede tedavi görenler dumandan etkilenmemeleri için tedbir amaçlı tahliye edildi, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Güvenlik ve hasar tespit çalışmaları nedeniyle hastanenin B Blok'unun bugünlük kapatıldığı öğrenildi.

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