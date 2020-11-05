Saadet Özsırkıntı'dan Cem Yılmaz açıklaması

Ünlü sunucu, hakkında çıkan iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek şunları söyledi:

Yaşadığımız bu zor günlerde bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak benim için inanın çok üzücü. Doğru... Oyununa gittim. Kendisini işim gereği tanıyordum; kulisine de uğradım. Her selamlaştığım aşka evrilmesin. Yanlış ve yalan bilgilerle hele ki ağzımdan çıkmış gibi gündem yaratılmasın lütfen sizden ricamdır.