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        Haberler Dünya Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz | Dış Haberler

        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz

        Rusya Devlet Başkanı Putin "Doğru olan, düşmanlıkları sona erdirmenin yollarını aramak, hem İran'ın hem de İsrail'in çıkarlarını güvence altına almanın yollarını bulmak" dedi. Putin, gündeme dair merak edilen soruları yanıtlarken "Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz, sadece durumdan olası bir çıkış yolunu nasıl gördüğümüzden bahsediyoruz." dedi. Öte yandan Putin, "İstanbul'daki müzakerelerin sonucu, insani bir boyutu olması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 00:11 Güncelleme: 19.06.2025 - 02:00
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        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında St. Petersburg Konservatuarı'nda dünyanın önde gelen haber ajanslarının yöneticilerinin sorularını yanıtladı. Toplantıya, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de katıldı.

        İran'daki siyasi zorluklara rağmen halkın konsolide olduğuna işaret eden Putin, "Bu genellikle her yerde yaşanan bir durumdur ve İran'daki durum da bir istisna değil." ifadesini kullandı.

        Putin, İran'daki "yer altı fabrikalarının" da yerlerinde durduğunu belirterek, "Bu bağlamda, hepimizin çatışmaları durdurmak, bir anlaşmaya varmak için yollar aramamız gerekiyor. Doğru olan, düşmanlıkları sona erdirmenin yollarını aramak, hem İran'ın hem de İsrail'in çıkarlarını güvence altına almanın yollarını bulmak." dedi.

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        "KİMSEYE HİÇBİR ŞEY EMPOZE ETMİYORUZ"

        Rusya'nın, İran ile karşılıklı yüksek bir güven düzeyine sahip olduğunu vurgulayan Putin, "İran'ın barışçıl nükleer enerji alanındaki çıkarları sağlanabilir. İsrail'in güvenlikle ilgili endişeleri ortadan kaldırılabilir. Seçenekler var." diye konuştu.

        Putin, söz konusu detayları İsrail ve ABD ile ele aldıklarını da dile getirerek, "İranlı dostlarımıza belirli sinyalleri verdik. Genel olarak, hem İran'ın barışçıl nükleer enerjideki çıkarlarını sağlamak hem de İsrail'in güvenlik konularındaki endişelerini gidermek mümkündür." ifadesini kullandı.

        Söz konusu önerilerin çerçevesini taraflara aktardıklarını vurgulayan Putin, "Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz, sadece durumdan olası bir çıkış yolunu nasıl gördüğümüzden bahsediyoruz." dedi. Putin, son kararın İsrail ve İran'daki siyasi liderliğe ait olduğunun altını çizdi.

        Rusya Devlet Başkanı Putin "(İranın yardım isteyip istemediği) Stratejik ortaklık anlaşmasında savunma alanında bir madde bulunmuyor. İranlı dostlarımız da bunu talep etmiyor” dedi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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