Pentagon, Esad rejiminin Münbiç ilçesine girdiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon, Esed rejimi güçlerinin Münbiç ilçesine girdiği haberlerini yalanladı.



"ASKERİ NİTELİKLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAMIŞTIR"

Öte yandan DEAŞ karşıtı koalisyondan yapılan açıklamada, ''Münbiç'te askeri nitelikli herhangi bir değişiklik olmamıştır'' denildi.

Öğlen saatlerinde Suriye ordusundan yapılan açıklamada, Esad güçlerinin kente girdiği ve bayrak diktiği kaydedilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise olayı 'psikolojik bir eylem' olarak nitelemişti.