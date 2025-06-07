Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma programı devam ediyor. MHP ve DEM Parti "Terörsüz Türkiye" sürecinin başlamasının ardından ikinci kez bayramlaştı.

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma programı gerçekleşiyor.

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MHP heyetinde Zuhal Topcu başkanlığında heyet ile DEM Parti'de MYK Üyesi Cemile Turhallı Balsak, PM Üyesi Fatma Koçyiğit Öner ve Milletvekili Zülküf Uçar'dan oluşan heyet bayramlaştı.

Bayramların barışın konuşulduğu ve sağlandığı süreçler olduğunu aktaran DEM Parti Milletvekili Uçar, barışa dair de güçlü bir iradenin çıktığını ifade ederek, "Bu noktada barışa da demokrasiye de sahip çıkmamız gereken bir süreçteyiz. Sayın Bahçeli'nin öbür tarafta komisyon noktasındaki çıkışı da çok değerliydi. Komisyonun kurulması hem sürecin toplumsallaşması açısından hem de bu sürecin hukuki boyutuyla zeminini sağlamlaştırma açısından önemliydi" ifadelerine yer verdi.

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"ARTIK KANGREN HALİNE GELEN BU PROBLEMİN ÇÖZÜLMESİ LAZIM"

Liderliğin en temel özelliklerinden bir tanesinin kararlı ve tutarlı olunması olduğunun altını çizen Topcu ise, "O zaman ne söylediyse aynen dikkat ettiyseniz tutarlı bir biçimde bunları devam ettirdi. Tabii bütün her şeyi bir kenara bırakıp eğer ülkenin geleceği bu milletin bu devletin geleceği söz konusu olduğunda kararlılıkla tutarlılıkla yapılması lazım. Tabii bu işin demin ifade ettiğiniz gibi bir tek Milliyetçi Hareket Partisi'yle yapılması da mümkün değil. Sizler de gerçekten önemli destek verdiniz. Biz de teşekkür ediyoruz. Dün yine Sayın Liderimizin bayram mesajında Sayın Alparslan Türkeş'in mezarından yaptığı çağrıda, ‘Evet, bu herkesin bütün partilerin Türkiye partisi olması lazım ve bunun için de çalışılması lazım.’ Burada siyaset yapıyoruz, burası için bu millet için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve çözüm yeri de neresi aslında meclis. Orada bir uzlaşı içine girilmesi lazım. Artık kangren haline gelen bu problemin de çözülmesi lazım. Çok güzel başlangıçlar yapıldı ve devam da ediyor aslında. Başladı artık. Onun için de bütün gayretler de görülüyor. Kimlerin ne yaptığı, nasıl bir çaba içerisinde olduğu. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Zaten artık meclise de geçtikten sonra olayın daha hızlı bir şekilde devam edeceğini de düşünüyoruz" diye konuştu.

AK Parti heyeti Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) bayram ziyaretinde bulundu. MHP Genel Merkezi'ne Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli başkanlığında ziyarette bulunan AK Parti heyetini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığındaki heyet karşıladı. "BU SAYFAYI KAPATMIŞ OLACAĞIZ" ‘Terörsüz Türkiye' konusunda gelinen noktanın umut verici olduğunu belirten Sürekli, "Kardeşlik süreci pekişerek devam edecek, süreç planlandığı gibi konuşulduğu gibi görüşüldüğü gibi nihayete erdiğinde ülkemizdeki bu sorunu da bir daha açılmamak üzere bu sayfayı kapatmış olacağız" ifadelerine yer verdi. "ÇOK ÖNEMLİ EŞİKLER AŞILDI" ‘Türkiye Yüzyılı' hedefine ulaşmak için ‘Terörsüz Türkiye' vizyonu hedefine ulaşmak gerektiğini dile getiren Topcu, "Bunun da yapılması işte ilk Sayın Genel Başkanımızın yaptığı çağrıyla beraber ve bunun da arkasında tutarlı, kararlı bir biçimde durmasıyla çok önemli eşikler açıldı aslında. Şimdi meclis aşamasına geçildi. Biliyorsunuz o komisyon kurulup takip edilecek ve silahların da teslimi, AK Parti'deki yöneticilerin yaptığı açıklamalara göre bu yazın artık olayın da bu sürecin de tamamlanacağına yönelik hızlı bir biçimde ve çok önemli şeyin başlangıcın bitirilmesi ikinci adımların atılmasına yönelik bir mesafe kat edilmiş olacak" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ve beraberindeki heyet, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında DEM Parti'yi ziyaret etti. Kurban Bayramı'nda siyasi partiler arası bayramlaşma programı gerçekleşti. AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ve beraberindeki heyette bulunan AK Parti Kadın Kolları MKYK üyesi Tuba Özdemir ve AK Parti Gençlik Kolları MYK üyesi Özge Çelik DEM Parti ile bayramlaştı. DEM Parti kabul heyetinde ise DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu ve Parti Meclisi Üyesi İhsan Seylan yer aldı. "BU SÜRECİN KATKI SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM" Gazze'deki savaşın daha şiddetli olmasının üzücü olduğunu ve İsrail'e yapılan desteklerin kesilmesini umduğunu dile getiren AK Parti Adıyaman Milletvekili Kurt, "Umarım mazlum halka yapılan baskılar ve soykırım sona erer. 6 Şubat depreminin ardından Adıyaman'da birçok konutu en sağlam şekilde inşa ettik. Okulların kapanmasını beklemeden 6-7 bin vatandaşımız taşındı. Kalanlar da okulların kapanmasını bekliyor. Bayram sonrasında 30 binden fazla vatandaşın taşınmasını bekliyoruz. Temmuz ayına kadar 45 bin konutu teslim etmeyi bekliyoruz. Yıl sonuna kadar ise 60 binden fazla konutu teslim edip vatandaşlarımızın taşınmasını bekliyoruz. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanımızın destekleriyle 'Terörsüz Türkiye' çerçevesinde hareket etmek önemli. Bu sürecin ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ülkenin huzur, birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu gördüm. Bu ülkede silahların değil hukukun olduğu, insanların demokratik ve huzur içinde yaşamasını temenni ediyoruz. Barışa, huzura katkı verirseniz barış olur. Ateşe odun atarsanız ateş harlanır" diye konuştu.

"TEMENNİMİZ OLAN BARIŞIN ETE TIRNAĞA BÜRÜNDÜĞÜ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ" Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini ifade eden DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tiryaki ise, "Temennimiz olan barışın ete tırnağa büründüğü bir dönemden geçiyoruz. Umarım başarıya ulaşırız. Artık kan ve gözyaşından değil kardeşlikten ve iyi şeylerden bahsederiz. PKK'nın kongresini toplayıp silah bırakmasıyla bu süreç çözüldü. Önceki çözüm sürecinden farklı olarak tüm partiler bu süreci destekliyor. MHP ve CHP de bu süreci destekliyor. Kendi iç barışını sağlamış bir Türkiye, başta Filistin meselesi gibi birçok meseleyi çözebilir. Ekim ayının başından beri gitmediğimiz yerleşim yeri yok. Ülkenin dört bir yanını hep beraber dolaşmalıyız. Sonuçta bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Bugün buraya gelmeniz de bizim için çok anlamlı" ifadelerini kullandı.