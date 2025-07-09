Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Özgür Özel’e saldırmıştı! Bugün hakim karşısına çıkacak | Son dakika haberleri

        Özgür Özel’e saldırmıştı! Bugün hakim karşısına çıkacak

        CHP lideri Özgür Özel'e, Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören çıkışında yumruklu saldırı düzenleyen Selçuk Tengioğlu hakim karşısına çıkacak

        Giriş: 09.07.2025 - 09:26 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel'e saldırmıştı! Bugün hakim karşısına çıkacak
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yumruklu saldırı düzenleyen Selçuk Tengioğlu bugün hakim karşısına çıkacak.

        TBMM Başkan vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen cenaze törenin çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Saldırgan Tengioğlu, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        "Trump, Moskova'yı bombalamakla tehdit etti"
        "Trump, Moskova'yı bombalamakla tehdit etti"
        Mars taşı satılığa çıkıyor
        Mars taşı satılığa çıkıyor
        ABD tarifelerden ne kadar kazanacak?
        ABD tarifelerden ne kadar kazanacak?
        Osimhen'de mutlu son!
        Osimhen'de mutlu son!
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Taremi sürprizi!
        Taremi sürprizi!
        Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
        Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
        Aşkla moral arıyor
        Aşkla moral arıyor
        "Netanyahu keyfi kırmızı çizgilerle ateşkese engel oluyor"
        "Netanyahu keyfi kırmızı çizgilerle ateşkese engel oluyor"
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        Yılan derisine ilginç talep
        Yılan derisine ilginç talep
        Birlikte görüntülendiler
        Birlikte görüntülendiler
        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı
        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Ceketin altında Irina var
        Ceketin altında Irina var
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        2025’te emeklilik avantajlı mı?
        2025’te emeklilik avantajlı mı?
        Habertürk Anasayfa