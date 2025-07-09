Özgür Özel’e saldırmıştı! Bugün hakim karşısına çıkacak
CHP lideri Özgür Özel'e, Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören çıkışında yumruklu saldırı düzenleyen Selçuk Tengioğlu hakim karşısına çıkacak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yumruklu saldırı düzenleyen Selçuk Tengioğlu bugün hakim karşısına çıkacak.
TBMM Başkan vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen cenaze törenin çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Saldırgan Tengioğlu, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.