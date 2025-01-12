CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'deki işçi eylemlerine ilişkin, "O gün halden anlamayan, normalde dost görünen, işler doğru gittiğinde halaya birlikte duranların nasıl karşımıza geçtiğini bir kenara not ettiğimizi bütün İzmir bilsin. Sorun iki gün içinde çözüldü, maaşlar yattı. Yapacakları her türlü kötülüğe, tuzağa ve takacakları çelmelere karşı hazırlıklar yapıldı. Biz nasıl bir kötücül akılla karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen Korkusuz Kentler Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanları da yer aldı. Çalıştayda konuşan Özel, "Zorlu süreçlerden geçtik. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı yaklaşıyordu. Birileri 'Hedef 2023' diyordu. Hedefi Cumhuriyet'i yıpratmak, aşındırmak, eğitim sistemiyle kindar nesiller yetiştirmek isteyenlerin hedefine ulaşmamaları için var gücümüzle çalışıyorduk. Geçmiş dönemde bu partiye emeği olan, parti üyesi olsun, olmasın 100'üncü yılda başarmak için kendinden bir şeyler katan herkes 14-28 Mayıs akşamlarında hayatlarının en büyük hayal kırıklığı yaşadılar. Hepimiz üzüldük. Ertesi gün kimse sokağa çıkmak istemedi. O günlerde İzmir bu travmayı en derinden yaşayan şehirdi. Bir şey yapmalıydık. Bir kez daha ayağa kalkmalı, silkinmeli ve kendimize gelmeliydik. Harekete geçmenin en çok beklendiği kent de İzmir'di. Seçmendeki duygusal kopuşa yanıt vermek ve 'Bir kez daha kol kola gireceğiz, omuz omuza duracağız, yenilmeyeceğiz ve teslim olmayacağız' dediğimizi göstermek lazımdı. Biz ayağa kalkınca baktık ki; ayağa kalkanlar var, biz adım atınca ikinci adımı atanlar var. Bunların en kararlıları her zaman olduğu gibi İzmir'di. Bir büyük yürüyüşü İzmir'den başlattık, Anadolu'ya gittik ve baba ocağı Manisa'ya döndüğümüzde artık durum bambaşkaydı. Ne yaptıysak İzmir'e baktık. 31 adayımızın 29'unu İzmir seçti. Bunu yaparken bir tek şeye güvendik, İzmir ve Türkiye teslimiyeti kabul etmiyordu" diye konuştu.

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REKLAM 'KARŞIMIZDAKİ KÖTÜCÜL AKLIN YAPTIKLARININ TERS TEPTİĞİNİ GÖRDÜK' Kutuplaştırmaya, şeytanlaştırmaya, ötekileştirmeye ve kirli siyaset diline karşı hep sabırlı olduklarını belirten Özgür Özel, "Sürecin sonunda her geçen gün daha iyiye gittiğini, duygusal kopuşun kenetlenmeye dönüştüğünü ve karşımızdaki kötücül aklın yaptıklarının ters teptiğini gördük. Erdoğan, 31 Mart'ı önce tebrik etmedi, sonra dil ucuyla söyledi. Sonra öz eleştiri yapmaya başladığında zaferimizi kabullendi. Yaz ortasında hareketlenme oldu ama esas saldırıya birkaç ay önce geçti. Çünkü 31 Mart'ta ona şunu demişlerdi; 'Merak etmeyin yapamazlar, örgütleriyle belediye başkanları birbirine düşer ve bu kadar büyük bir yapıyı, merkezi yönetim desteği olmadan yönetemezler.' İmza atmayarak, işleri yavaşlatarak ve çok da bir şey yapmadan ilk 6 ayı geçirdiler. Tayyip Bey 31 Mart'tan sonra başarısız olacağımıza, bunun dezavantajımıza olacağına inanmıştı ya da onu inandırmışlardı. Onun hazmedemediği sonuçlar 31 Ekim, 31 Aralık sonuçları; o da bizde. Belediyelerimizi sahada memnuniyet üzerinden ölçtürdük. Onun inanamadığı sonuç Türkiye genelinde CHP'li belediyelerden memnuniyet oranı ortalamasının yüzde 58 çıkmasıdır. Onun hazmedemediği AK Parti’li kadın seçmenin hızla CHP'ye geliyor olmasıdır. Onun hazmedemediği bu salonların birbirine düşmesini beklerken omuz omuza belediye başkanlarına sahip çıkmasıdır" dedi. 'MAAŞ SORUNU 2 GÜNDE ÇÖZÜLDÜ' İller Bankası'ndan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hesabına yatması gereken, 31 Aralık 2024'te, gelecek olan paranın 3,7 milyar TL olması gerektiğini ifade eden Özgür Özel, "Alınacak bu ödenekle 7 Ocak'ta maaşlar ödenecek. Ancak, bu paradan 1,7 milyar lira İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borcunu faizleri ile birlikte kesiyor. Böyle bir paranın bu kadarı kesildiğinde ne olacak? Maaşlar ödenemeyecek, çalışanlar mutsuz olacak, şehir tedirgin olacak ve belediyecilik hizmetleri tartışmaya açılacak. 32 şirketin 30'una maaş ödendi. Sadece İZELMAN ile İZENERJİ birkaç gün kaynak arayışından dolayı beklemeye alındı. O gün halden anlamayan, normalde dost görünen, işler doğru gittiğinde halaya birlikte duranların nasıl karşımıza geçtiğini bir kenara not ettiğimizi, bütün İzmir bilsin. Sorun iki gün içinde çözüldü, maaşlar yattı. Yapacakları her türlü kötülüğe, tuzağa ve takacakları çelmelere karşı hazırlıklar yapıldı. Biz nasıl bir kötücül akılla karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz. Siz bu kenti korkutarak, sindirerek, işçisine maaş ödetmeyerek gönül bağımızı koparamazsınız. İzmir biziz. Biz İzmir'iz" ifadelerini kullandı.

REKLAM '6 GEMİ İLE 2,5 MİLYON METREKÜP ÇAMURU ALIP, TARAMAK İZMİRLİ OLMANIN GEREĞİDİR' "İzmirli, Körfezi kimin kirlettiğini, kimin koksun istediğini ve bunu kimin istismar ettiğini bilir" diyen Özel şöyle devam etti: "İzmir Limanı'na giden gemilerin, tersanenin, Gediz Nehri'nden körfeze akan dereleri kirleten sanayi tesislerinin denetim yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda ve Ulaştırma Bakanlığı’nda olduğunu bilirim. 'Gemileri denetleyelim' deyince 'Sizin göreviniz değil' diyenlerin, 'Fabrikalara keserse cezayı bakanlık keser' diyenlerin aksine İzmirliler, İzmir Körfezi'ni kirleten, akarsuların Tarım ve Orman Bakanlığı'nın eksik denetimleri yüzünden kirletildiğini, Sanayi Bakanlığı'nın bu işlerde Orman Bakanlığı üzerine baskı yaptığını, senden benden iyi bilirler. Bu yüzden İzmir'de hiç üzerimize vazife değilken, diğer hizmetleri yapmamız gerekirken, 2'si tarama gemisi olmak üzere toplam 6 gemi ile 2,5 milyon metreküp çamuru alıp, taramak, kokuya engel olmak için gayret etmek, görev icabı değil İzmirli olmanın, bu şehre sahip çıkmanın gereğidir. İzmir'de kokan, temizlenmesi gereken körfez değil, bu kirli ve kokuşmuş AKP siyaset biçimidir” REKLAM 'İBADETHANELERE, OKULLARA, KIŞLAYA SİYASET SOKMADIK' "Kemal Kılıçdaroğlu asla din ve mezhep konuşmamıştır" diyen Özgür Özel, "İbadethanelere, okullara ve kışlaya siyaset sokmadık. Sokulmasına da itiraz ettik ve dış politikaya da asla böyle bakmadık. Biz asla ve asla içine girmediğimiz bu tartışmaya 'Sakın ha sakın' diyoruz. Buradan Erdoğan'ın gözünün içine baka baka 'Sus' diyorum. Bu konulara bu iş bilmezlikle, hadsizlikle, lüzumsuz çıkarcılıkla, önünü arkasını düşünmeden sakın girme. Bu vakitten sonra sessizliğini, sükutunu hüzünden sayacağım. Eğer bu konuda bir kelime daha ederse, onu tarihte görülmemiş bir şekilde perişan edeceğim. Bu ülkenin insanları arasına mezhepçiliği sokmanın hadsizliğine izin vermeyeceğiz. Bu tartışmayı burada bitiriyoruz" dedi. GENEL SEÇİMİ KAZANMANIN TEK ANAHTARI ÇALIŞMAK Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay genel seçimi kazanmanın tek anahtarını çok çalışmak olduğunu belirtti. Başkan Tugay, "39 bin çiftçiye 279 milyon dağıtık. Körfezi de pırıl pırıl yapacağız" ifadelerini kullandı. 'İSTERLERSE BU HAFTA SEÇİM KARARINI ALABİLİRİZ' CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çalıştayın ardından Çiğli Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel, çıkışta basın mensuplarının sorularını cevapladı. Özgür Özel, bir soru üzerine, "Cumhurbaşkanı yeniden aday olmak istiyorsa bunun bir yolu var, Meclis'te 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararını alması lazım. Eğer varsa, biz varız. Hemen gelsin. İsterlerse bu hafta seçim kararını alabiliriz. Biraz zamana ihtiyacı varsa, kendisine 2025’in ekim sonu, kasım başını işaret etmiştik. Martta yapmak istiyorsa martta, ekimde yapmak istiyorsa ekimde. Biz dünden razıyız, bugünden hazırız. Devir teslim için sabırsızlanıyoruz. Gelsin, aday olsun. 'Yok aday olacağım' deyip, sanki yeniden seçilme gücü varmış gibi gösterip kaçak dövüşmesin. Hemen grubuna talimat versin, kararı bu hafta alalım" dedi.

'MİLLETİN DAYANACAK GÜCÜ YOK' Özel, erken seçim için 2027 yılının 2’nci yarısı için tarih verildiğinin hatırlatılması üzerine ise "O rüyada görülecek bir darı ambarı ancak aç tavuklar görür. Öyle 2027’ye kadar milletin dayanacak gücü yok. Millet aç, millet zorda. 14 bin 500 emekli maaşı vereceksin sonra '2027 sonlarında' diyeceksin. O güne kadar orada kalmayı size kim garanti ediyor da böyle bir şeye cesaret ediyorsunuz? O darı ambarından çıksın, rüyadan uyansınlar. Kendilerine güveniyorlarsa bu hafta seçim kararı alsınlar, hodri meydan’ diye konuştu. MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak’ın konuşması sırasında teröristbaşı Abdullah Öcalan için ‘Öcalan Beyefendi’ ifadesi kullandığının belirtilmesi üzerine Özel, “Bunu herhangi bir muhalefet vekili ya da sokakta vatandaş söyleye vekil için fezleke hazırlanır, vatandaşın kapısına da koçbaşıyla gelip, sabahın köründe girerler. Eskiden 'Sayın Öcalan' diyenlere ağza alınmayacak laflar edenler şimdi bu noktalara geldi. Hiçbir şey uzun süre gizli kalmaz. O ifadeler sadece MHP’deki o vekile mahsus dil sürçmesi değil. Bazı görüşmelerde çok üst düzeydeki MHP'liler tarafından kullanıldığından haberdarız ama bugün ispatlayacak bir şey yok. Zaman bu ifadelerin kimler tarafından nasıl kullanıldığını ortaya çıkartacak. MHP’deki bu kırılmayı hep birlikte takip etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.