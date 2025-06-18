Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Meclis Başkanvekili ve İmralı Heyeti Üyesi, Dem Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, 4 Mayıs'ta cenaze töreninin yapıldığı İstanbul Beyoğlu’ndaki AKM’den çıkarken bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

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SALDIRGAN İKİ ÇOCUK KATİLİYDİ Saldırgan Selçuk Tengioğlu, 6 Mayıs Salı günü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bakanlık şüphelinin, 2004 yılında iki çocuğunu öldürüp ikisini de yaraladığını, hırsızlık ve tehdit suçlarından da kaydı olduğunu duyurmuştu. Saldırının "Sokaktan çekil" mesajı vermek için "planlı" yapıldığını söyleyen Özgür Özel, "Bir santim eğilmeyiz, bir adım geri atmayız" demişti. REKLAM İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Savcılığın hazırladığı iddianameye göre; İstanbul Beyoğlu’ndaki Atatürk Kültür Merkezi önünde 4 Mayıs günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel darp edilmek suretiyle yaralandı. Olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Selçuk Tengioğlu, olay tarihinde kaldığı Taksim 34 isimli aparttan dosya içerisindeki mevcut kamera görüntüleri ile de sabit olduğu üzere 08:30 sıralarında ayrıldı. Daha sonra ifadesinde de bahsettiği üzere Taksim civarındaki bir otele giderek burada kahvaltı yaptı. Akabinde Taksim Meydanı’na doğru yürümeye devam etti ve Atatürk Kültür Merkezi önüne geldi. Burada yaklaşık 2.5-3 saat kadar bekledi. Bu sırada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in tören alanına giriş yaptığını gördü. Şüpheli Selçuk Tengioğlu tören bitimine kadar alandan ayrılmadı ve törenin bitimine müteakip Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in alandan ayrıldığı esnada yanına yaklaşarak yüzüne tokat atmak suretiyle söz konusu yaralama eylemini gerçekleştirdi.

“HİÇBİR ÖRGÜTLE BAĞLANTISI YOK” İddianamede; şüpheli Selçuk Tengioğlu’nun otelden ayrıldığı andan saldırıyı gerçekleştirdiği ana kadar tüm hareketlerini gösterir kamera kayıtlarını incelendiği ve dosyaya girdiği belirtildi. Söz konusu olay hakkında yapılan tüm incelemelerde şüphelinin herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibat ve iltisaklı olduğuna dair bir tespit yapılamadığı kaydedildi. REKLAM

SALDIRIYI TEK BAŞINA YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ Yine saldırganın eylemine iştirak eden kişi veya kişilerin bulunup bulunmadığına yönelik gerekli araştırmaların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapıldığı belirtilen iddianamede, bu kapsamda saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun eylem öncesi tüm hesap hareketlerinin incelenmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, (MASAK) ile gerekli yazışmaların yapıldığı ve hesap hareketlerinin detaylı olarak incelendiği kaydedildi. Ayrıca şüphelinin saldırı öncesi irtibat kurduğu kişi veya kişilerin tespit edilebilmesi amacıyla kullandığı tüm GSM hatları tespit edilerek 5 yıllık geçmişe dönük HTS verileri incelendi. Bu araştırmaların sonucunda da şüpheli Selçuk Tengioğlu’nun irtibat kurduğu veya ifadesinde bahsettiği tüm şahısların ifadelerinin alındığı vurgulandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in avukatının yazılı taleple araştırılmasını istediği tüm hususların araştırıldığı belirtildi. Şüpheli Selçuk Tengioğlu hakkında düzenlenen HTS Analiz Raporu ve MASAK verilerinde saldırıya iştirak eden kişi veya kişilere yönelik bir veriye rastlanılamadığı kaydedildi. REKLAM

İFADESİNDE “BİR ANLIK ÖFKEYLE YAPTIM” DEDİ İddianamede, “Şüphelinin ifadesinde özetle; suçlamaları kabul ettiğini, olay günü Taksim meydanına gittiği esnada bir kalabalık gördüğünü, kalabalıktaki kişilerden Atatürk Kültür Merkezinde cenaze merasimi oluğunu öğrendiğini cenaze merasimine katılmak için alana giriş yaptığını ve beklediğini, o sırada müştekiyi gördüğünü ve söz konusu eylemi bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini beyan ettiği” ifadelerine yer verildi. 4 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ Savcı, tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun isnat edilen eylemle ilgili olarak müşteki Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisinin halen Genel Başkanı olduğu ve aynı zamanda milletvekili sıfatına haiz olduğu, şüphelinin alınan ifadesi de dikkate alındığında söz konusu eylemi müştekinin gerçekleştirmiş olduğu kamu görevi nedeniyle gerçekleştirdiğinin sabit olduğu belirtildi. Bu nedenle şüphelinin “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aydan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.