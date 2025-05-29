CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete zam konusunda DİSK'i ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Özel, "Bugün geldiğimiz noktada asgari ücret 22 bin liraydı, TÜİK'in rakamlarına göre ilk 4 ayda 3 bin lira eridi. Bu erime 4 bin 500 lirayı geçecek" dedi.

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CHP lideri Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikası'nı (DİSK) ziyaret ederken, asgari ücretle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşme sonrası açıklama yapan Özgür Özel, "17 bin 2 liralık asgari ücret, açlık sınırının altındaki asgari ücret 1 yıl boyunca 1 kuruş zam görmedi. Oysa iktidar emekçilerden 2023 yılında oy isterken, 'Enflasyonist ortamda asgari ücrete yılda 4 güncelleme yapılmalıdır.' O sene temmuz zammı yapıldı ama dört kez zam yapmayı taahhüt eden bir iktidar yönetiyor" dedi.

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4 BİN 500 LİRA ERİDİ

Asgari ücretin enflasyon karşısında eridiğini vurgulayan Özel, "Bugün geldiğimiz noktada asgari ücret 22 bin liraydı, TÜİK'in rakamlarına göre ilk 4 ayda 3 bin lira eridi. Bu erime 4 bin 500 lirayı geçecek. Enflasyon canavarı zammı yemiş olacak" ifadelerini kullandı.

SOFRADAN ZEYTİN, TENCEREDEN ÇORBA ÇALINIYOR

Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu rakamlar TÜİK'e göre. TÜİK, 20 yıldır ilan ettiği, 'sepetimde neler var' verisini gizliyor. Emeği sömürecek bir enflasyon açıklıyor. DİSK'in attığı adım çok önemlidir. Kazanılan mahkemeye göre enflasyon tartışılsa bugünkünün belki 10 puan üzerinde enflasyon ortaya çıkacak. Açıklanmayan, düşük ve yanlış açıklanan enflasyon sofradan zeytin, tencereden çorba, beslenme çantasından meyve çalıyor. Kimse kendisi için bir şey istemiyor." İŞÇİLERE SENDİKA ÇAĞRISI CHP lideri işçilere çağrıda bulunurken, "Bütün işçileri kendisine, emeğine, alınterine değer veren bütün işçileri sendikalı olmaya davet ediyoruz. Sendikalı değilseniz zaten asgari ücrete mahkumsunuz. Bugün bir gerçek var. Asgari ücret artık temel ücret" diye konuştu. TİSK'İ DE ZİYARET ETTİ Özel, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) da ziyaret etti. Şişli'deki TİSK binasına gelen Özel'i, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol kapıda karşıladı. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, Özgür Burak Akkol'un kendilerine yaptıkları sunumda, üyeleriyle ilgili rakamları, verileri, yaşadıkları zorlukları ve güçlükleri anlattığını söyledi.

Özel, sunumda Akkol'un başta iş kazalarının önlenmesi ile işçi sağlığı konusuna ve diğer konulara verdikleri önemden ve çeşitli projelerinden bahsettiğini aktararak, şöyle devam etti: "Biz ziyaretimizin sebebi olan asgari ücret ve asgari ücrete temmuz ayında ara zam noktasındaki beklentimizi, yürüttüğümüz çalışmayı ifade ettik. Şunu ifade etmek isteriz ki sadece DİSK'i, HAK-İŞ'i, TÜRK-İŞ'i dinleyip, TİSK'i dinlemeyen bir süreci yürütmek yerine işin olmazsa olmaz diğer tarafı işverenleri dinlemek ve bu sohbeti onlarla gerçekleştirmek bizim açımızdan son derece kıymetliydi. Bundan sonra da sorunların çözümü için tüm paydaşlarla bir araya gelmeye, tartışmaya, çözüm önerilerimizi onlarla paylaşmaya, görüşlerini almaya devam edeceğiz." "BİR MODEL GELİŞTİRİP KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ" Açıklamasının ardından bir gazetecinin TİSK'in asgari ücret konusundaki pozisyonunu sorması üzerine Özel, "Biz bir görüşme yaptık. Bu birinci tur ve buradan sonra birtakım öneriler, işverenler için de onları güvence altına alacak bir model geliştirip, onu daha sonra kamuoyu ile paylaşacağız. Bu sorunun doğrudan cevabı, başkan için de yanıtlanması zor, kamuoyunun da duyması açısından erken olabilir ve yapıcı olmayabilir. O yüzden bu tip bir soruyu cevaplamayalım ikimizde. Daha vakit var bunları konuşmak için." ifadelerini kullandı.

Özel, Diyarbakır'da Ekrem İmamoğlu'nun pankartını asanların gözaltına alındığına yönelik soruya da "Bu bir demokratik olgunluk meselesi. Gözaltında ya da tutuklu olan birisine özgürlük talep etmek bütün dünyanın en meşru talebidir. Suçu ispatlanana kadar herkes suçsuzdur. Kaldı ki suçu ispatlanmış kişilere dahi özgürlük talepleri ve bunun hiç beklenmedik siyasetçilerce kampanyalaştırıldığı bir süreçteyiz. O yüzden yapılan iş son derece antidemokratiktir ve üzücüdür. Hızlı bir şekilde orayı takip ediyoruz, serbest kalmalarını bekliyoruz." yanıtını verdi. Ziyarette Özel'e CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de eşlik etti.