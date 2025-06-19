CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Önümüzdeki dönemde hem beklenen perakende yasasının bir an önce çıkması için hem 9 bin günün 7 bin 200 güne inmesi açısından hem de asgari ücret düzenlemesi ve bununla eş zamanlı yapılacak olan esnafın, küçük işletmelerin, KOBİ'lerin desteklenmesi noktasında bir dizi çalışmalarımızı Meclis gündemine getireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Bendevi Palandöken’i ziyaret etti.

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Basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, geçen ay asgari ücretle ilgili önemli bir beklentiyi dile getirdiklerini belirterek, "Şu an ülkeyi yöneten iktidar, son seçimlerde taahhüt ettiği üzere 'Enflasyonun tek haneli olmadığı dönemlerde, yılda 4 kez güncellenmeli' demişlerdi. Yılda 4 kez güncelleme bir yana, geçen sene bir kez bile zam almadı asgari ücret. Ve sadece yılbaşında belirlendi, enflasyona karşı asgari ücreti korunmadı" dedi.

'ASGARİ ÜCRET ARTARKEN KÜÇÜK ESNAFIN KORUNMASINI ÖNERİYORUZ'

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) gerçek enflasyon rakamlarını yansıtmadığını öne süren Özel, ancak TÜİK'e göre dahi asgari ücretin 3 bin liranın üzerinde eridiğini ifade ederek, "Ve temmuz ayı geldiğinde asgari ücrete yapılan zam, TÜİK'e göre bile neredeyse ortadan kalkacak. Gerçek enflasyon rakamlarına baktığınızda, enflasyon canavarı asgari ücret zammını yuttu bile. Biz bu sebepten işçi konfederasyonlarını, işveren temsilcilerini gezdiğimiz gibi, olası bir asgari ücret artışından hem menfi hem müsbet hem olumsuz hem olumlu etkilenecek meslek grubu olan esnaflarımızı ziyaret etmek ve onlarla bunu istişare etmek, görüşmek, tartışmak istedik. Çünkü asgari ücrete yapılan zam, en olumlu olarak esnaflara yansıyacaktır. İşçide para yoksa, memurda para yoksa, emeklinin cebinde para yoksa, çiftçi ürününe iyi fiyat alamıyorsa; esnafta da para yok. Esnafın en büyük sıkıntısı bu. Ama diğer yandan küçük esnaf aynı zamanda asgari ücretli çalıştıran birer işveren. Asgari ücrete zam geldiğinde bu kadar sıkıntısı olan esnaflar ne yapacaklar? İşte bunun için bizim bir önerimiz var. Biz asgari ücretin artırılmasını ancak küçük esnafın bu artışta korunmasını öneriyoruz. Asgari ücret arttırıldığında hepimiz biliyoruz ki Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim tahsilatları da inanılmaz şekilde artıyor. Bu prim tahsilatlarının sadece dörtte biri bile, bundan vazgeçilip esnafa ve işverene destek olarak sunulduğunda, sorun neredeyse kendiliğinden hallolmuş oluyor. Biz küçük esnafın özellikle yanında 5 kişiye kadar işçi çalıştıran, asgari ücretli çalıştıran esnafın, sosyal güvenlik primine yapılacak doğrudan destekle bu artıştan hem korunacağını hem de asgari ücretin zamlanmasıyla esnafın da yüzünün biraz olsun gülebileceğini değerlendiriyoruz" diye konuştu.

'ESNAFIN KREDİYE ULAŞIMINDA SORUN VAR' Ziyarette sadece asgari ücreti konuşmadıklarını, esnafın çok önemli bir sorunu olduğunu söyleyen Özel, "Esnafın yanında çalıştırdığı işçi 7 bin 200 günde emekli olurken, esnaf 9 bin gün çalışmak zorunda. 9 bin gün çalışmak ve emekli olmak demek, 7 bin 200 gün varken 1800 gün daha, 6 yıl daha hem prim ödemek hem maaş alamamak demek. O prim ödemek dediğiniz şey, basit bir şey değil. Esnafın cebinden her ay 8 bin lira çıkıyor. Ve biliyorsunuz son seçimlerde biz bunu dile getirirken, Sayın Erdoğan da bu meselenin çözüleceğinin sözünü vermişti. Bu noktada bir adım atılmalıdır, verilmiş söz tutulmalıdır. Ayrıca esnafın krediye ulaşımında sorun var ve esnafın çok düşük faizli ve çok uzun vadeli kredilerle destekleniyor olması gerekir. Bu faizlerdeki artış esnafları da çok ciddi şekilde sıkıntıya sokmuş durumda. Önümüzdeki dönemde hem beklenen perakende yasasının bir an önce çıkması için hem 9 bin günün 7 bin 200 güne inmesi açısından hem de asgari ücret düzenlemesi ve bununla eş zamanlı yapılacak olan esnafın, küçük işletmelerin, KOBİ’lerin desteklenmesi noktasında bir dizi çalışmalarımızı Meclis gündemine getireceğiz. Bu konuda tüm partilerden destek bekliyoruz" dedi.