Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özgür Özel: Asgari ücret ve esnafla ilgili çalışmalarımızı Meclis'e taşıyacağız | Son dakika haberleri

        Özgür Özel: Asgari ücret ve esnafla ilgili çalışmalarımızı Meclis'e taşıyacağız

        CHP lideri Özgür Özel, TÜİK'e göre asgari ücretin 3 bin liranın üzerinde eridiğini ifade ederek, "Ve temmuz ayı geldiğinde asgari ücrete yapılan zam, TÜİK'e göre bile neredeyse ortadan kalkacak. Gerçek enflasyon rakamlarına baktığınızda, enflasyon canavarı asgari ücret zammını yuttu bile" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 14:39 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel'den asgari ücret açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Önümüzdeki dönemde hem beklenen perakende yasasının bir an önce çıkması için hem 9 bin günün 7 bin 200 güne inmesi açısından hem de asgari ücret düzenlemesi ve bununla eş zamanlı yapılacak olan esnafın, küçük işletmelerin, KOBİ'lerin desteklenmesi noktasında bir dizi çalışmalarımızı Meclis gündemine getireceğiz" dedi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Bendevi Palandöken’i ziyaret etti.

        Basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, geçen ay asgari ücretle ilgili önemli bir beklentiyi dile getirdiklerini belirterek, "Şu an ülkeyi yöneten iktidar, son seçimlerde taahhüt ettiği üzere 'Enflasyonun tek haneli olmadığı dönemlerde, yılda 4 kez güncellenmeli' demişlerdi. Yılda 4 kez güncelleme bir yana, geçen sene bir kez bile zam almadı asgari ücret. Ve sadece yılbaşında belirlendi, enflasyona karşı asgari ücreti korunmadı" dedi.

        'ASGARİ ÜCRET ARTARKEN KÜÇÜK ESNAFIN KORUNMASINI ÖNERİYORUZ'

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) gerçek enflasyon rakamlarını yansıtmadığını öne süren Özel, ancak TÜİK'e göre dahi asgari ücretin 3 bin liranın üzerinde eridiğini ifade ederek, "Ve temmuz ayı geldiğinde asgari ücrete yapılan zam, TÜİK'e göre bile neredeyse ortadan kalkacak. Gerçek enflasyon rakamlarına baktığınızda, enflasyon canavarı asgari ücret zammını yuttu bile. Biz bu sebepten işçi konfederasyonlarını, işveren temsilcilerini gezdiğimiz gibi, olası bir asgari ücret artışından hem menfi hem müsbet hem olumsuz hem olumlu etkilenecek meslek grubu olan esnaflarımızı ziyaret etmek ve onlarla bunu istişare etmek, görüşmek, tartışmak istedik. Çünkü asgari ücrete yapılan zam, en olumlu olarak esnaflara yansıyacaktır. İşçide para yoksa, memurda para yoksa, emeklinin cebinde para yoksa, çiftçi ürününe iyi fiyat alamıyorsa; esnafta da para yok. Esnafın en büyük sıkıntısı bu. Ama diğer yandan küçük esnaf aynı zamanda asgari ücretli çalıştıran birer işveren. Asgari ücrete zam geldiğinde bu kadar sıkıntısı olan esnaflar ne yapacaklar? İşte bunun için bizim bir önerimiz var. Biz asgari ücretin artırılmasını ancak küçük esnafın bu artışta korunmasını öneriyoruz. Asgari ücret arttırıldığında hepimiz biliyoruz ki Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim tahsilatları da inanılmaz şekilde artıyor. Bu prim tahsilatlarının sadece dörtte biri bile, bundan vazgeçilip esnafa ve işverene destek olarak sunulduğunda, sorun neredeyse kendiliğinden hallolmuş oluyor. Biz küçük esnafın özellikle yanında 5 kişiye kadar işçi çalıştıran, asgari ücretli çalıştıran esnafın, sosyal güvenlik primine yapılacak doğrudan destekle bu artıştan hem korunacağını hem de asgari ücretin zamlanmasıyla esnafın da yüzünün biraz olsun gülebileceğini değerlendiriyoruz" diye konuştu.

        'ESNAFIN KREDİYE ULAŞIMINDA SORUN VAR'

        Ziyarette sadece asgari ücreti konuşmadıklarını, esnafın çok önemli bir sorunu olduğunu söyleyen Özel, "Esnafın yanında çalıştırdığı işçi 7 bin 200 günde emekli olurken, esnaf 9 bin gün çalışmak zorunda. 9 bin gün çalışmak ve emekli olmak demek, 7 bin 200 gün varken 1800 gün daha, 6 yıl daha hem prim ödemek hem maaş alamamak demek. O prim ödemek dediğiniz şey, basit bir şey değil. Esnafın cebinden her ay 8 bin lira çıkıyor. Ve biliyorsunuz son seçimlerde biz bunu dile getirirken, Sayın Erdoğan da bu meselenin çözüleceğinin sözünü vermişti. Bu noktada bir adım atılmalıdır, verilmiş söz tutulmalıdır. Ayrıca esnafın krediye ulaşımında sorun var ve esnafın çok düşük faizli ve çok uzun vadeli kredilerle destekleniyor olması gerekir. Bu faizlerdeki artış esnafları da çok ciddi şekilde sıkıntıya sokmuş durumda. Önümüzdeki dönemde hem beklenen perakende yasasının bir an önce çıkması için hem 9 bin günün 7 bin 200 güne inmesi açısından hem de asgari ücret düzenlemesi ve bununla eş zamanlı yapılacak olan esnafın, küçük işletmelerin, KOBİ’lerin desteklenmesi noktasında bir dizi çalışmalarımızı Meclis gündemine getireceğiz. Bu konuda tüm partilerden destek bekliyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        Saldırıya uğrayan kadın sürücüye de hapis istemi!
        Saldırıya uğrayan kadın sürücüye de hapis istemi!
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Ne çektin be 'Mhyochi!' Güney Koreli fenomene ikinci taciz!
        Ne çektin be 'Mhyochi!' Güney Koreli fenomene ikinci taciz!
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Belediye düzenlemesi TBMM'den geçti
        Belediye düzenlemesi TBMM'den geçti
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Balkanlar'dan serin hava geliyor!
        Balkanlar'dan serin hava geliyor!
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        G.Saray'dan Osimhen ve Çalhanoğlu açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen ve Çalhanoğlu açıklaması!
        Habertürk Anasayfa