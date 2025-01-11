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        Haberler Gündem Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu'nun dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te | SON DAKİKA HABERİ

        Özel, Dervişoğlu ve Hatimoğulları'nın dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te

        TBMM Başkanlığı'na, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da bulunduğu 14 milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 17 yeni fezleke sunuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 12:58 Güncelleme: 11.01.2025 - 15:07
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        Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da aralarında bulunduğu 14 milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 17 yeni fezleke sunuldu.

        DHA'da yer alan habere göre 14 milletvekiline ait yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

        KOMİSYONA SEVK EDİLDİ

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ait 1, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na ait 1, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'na ait 2, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'a ait 1, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya ait 2, DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'ye ait 1, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a ait 2, DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek'e ait 1, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş'a ait 1, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'a ait 1, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'a ait 1, DEM Parti Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'ya ait 1, DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü'ye ait 1, DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu'ya ait 1 dokunulmazlık dosyası, komisyona sevk edildi.

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        #Müsavat Dervişoğlu
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