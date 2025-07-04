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        Haberler Spor Transfer Osayi-Samuel'in yeni adresi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Osayi-Samuel'in yeni adresi belli oldu!

        Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi-Samuel, İngiltere ekibi Birmingham City'ye 3 yıllık imza attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 11:51 Güncelleme: 04.07.2025 - 11:58
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        Osayi-Samuel'in yeni adresi belli oldu!
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        Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş'la sözleşme imzalaması son anda iptal olan, Bright Osayi Samuel'in yeni adresi belli oldu.

        İNGİLTERE'YE GERİ DÖNDÜ

        Geçtiğimiz sezon Championship'e yükselen Birmingham City, 27 yaşındaki Nijeryalı sağ beki kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz ekibi Osayi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        NELER YAŞANDI?

        Beşiktaş'ta Osayi Samuel ile olan transfer süreci olumsuz sonuçlandı.

        Nijeryalı futbolcunun temsilciliğini yapan babasının son anda gelen yeni talepleri nedeniyle başkan Serdal Adalı masadan kalktı.

        Sezonun sona ermesinin ardından başlayan görüşmelerde Beşiktaş ilk olarak 2+1 yıllık teklif yaptı. Osayi cephesinin 2 hafta süren ısrarı ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı. Ancak İstanbul uçağına binmeden önce 4 yıllık sözleşme talebi ve ek istekler geldi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bu talebi direkt reddedip anlaşılan kontrattan taviz vermeyeceklerini iletti. İlerleyen saatlerde de değişim olmayınca Adalı masadan kalktı ve görüşmeler noktalandı.

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