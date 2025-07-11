Ömer Çelik, Cumartesiyi işaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Yarın sabah 10.00 gibi sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarıyla program başlayacak. Bugün tarihi bir gün. Sayın Cumhurbaşkanımızın iç cephenin güçlendirilmesine dair çağrısı önümüzdeki dönemin politik gelişmelerini o günden bugüne gerçekleşen etrafımızdaki gelişmeleri öngören yaklaşımdı. Sayın Bahçeli buna tarihi çağrısıyla destek verdi. Sonra terörsüz Türkiye süreci tartışılmaya başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını vermesiyle devlet politikası oldu. Bu politika çerçevesinde bugüne kadar pek çok safha hep beraber geçilmiş oldu.

REKLAM advertisement1

"ÖNEMLİ BİR EŞİK GEÇİLMİŞTİR"

Gelinen noktada İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra bugün itibariyle silah bırakılması ve PKK'nın feshiyle ilgili ilk adım atılmış oldu. Önemli bir eşik geçilmiştir. Bu çerçevede bakıldığında bütün bu süreçte, sayın Bahçeli'nin zaman zaman yaptığı değerlendirmeleri sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına verdiği talimatlar çerçevesinde bütün kurumlarımız terörsüz Türkiye'nin hayata geçmesi için gereken bütün iradeyi ortaya koymuştur.

"PROVOKASYON YAPMAK İÇİN GİRİŞİMLER İÇERİSİNDE OLDUKLARINI BİLİYORUZ" İlk adımın atılması PKK'dan bir grubun silah bırakması gerçekleşince bundan sonra sürecin kesintisiz olarak hayata geçmesi çok büyük önem arz etmektedir. Bunun gerçekleşmesi son derece önemlidir. Bölgedeki gerçeklik dikkate alındığında pekçok odağın provokasyon yapmak için girişimler içerisinde olduğunu görüyoruz, biliyoruz. 50 yıla yakın süreçte Türkiye'nin terörle mücadelesi var. Şehitlerimizin büyük fedakârlıkları ile vatan savunmasını hakkıyla yerine getirmiştir. Önümüzdeki dönemde fesih ve sila h bırakma sürecinin tamamlanması, TBMM'nin de devreye girmesiyle sağlıklı bir şekilde sözkonusu olacaktır. Olay bütün boyutlarıyla devlet kurumlarıyla takip edilmektedir. "DEVLETİMİZ BÜTÜN UNSURLARIYLA TÜRKİYE'NİN TERÖRDEN KURTULMASI İÇİN GEREĞİNİ YAPACAKTIR" Türkiye Cumhuriyeti'nin gözü bu süreci takip edecektir. TSK ve MİT tarafından kurulmuş doğrulama mekanizması bu süreci takip edecektir. Milletimiz müsterih olsun, devletimiz bütün unsurlarıyla Türkiye'nin terörden kurtulması için gereğini yapacaktır. Birtakım yabancı güçlerin vekalet savaşlarıyla boğma stratejisinin ortadan kalkması temin olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız yarın sabahki konuşması terörsüz Türkiye ile ilgili bütün detaylar anlatılmış olacaktır. Yarın sabah hepinizle ve bütün vatandaşlarımızla buluşmak üzere sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinlemek üzere hepinize teşekkür ediyorum.