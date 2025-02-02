Ogün Altıparmak hayatını kaybetti!

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımının eski futbolcusu, teknik direktör Ogün Altıparmak, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz ile önemli başarılara imza atarak Türk futbolunda iz bırakmayı başaran eski yöneticimiz, futbolcumuz ve 1372 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyemiz Ogün Altıparmak'ı kaybettik. Fenerbahçemiz ile yaşadığı tüm zaferler ve armamıza verdiği tüm emekler için kendisine minnet duyuyor, başta ailesi olmak üzere camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yarın saat 14.30'daki törenin ardından Ogün Altıparmak'ın cenazesinin, Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılınacak namazdan sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği aktarıldı.

Fenerbahçe'de 1963-68 ve 1969-71 yılları arasında forma giyen Altıparmak, 4 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 TSYD Kupası, 1 Atatürk Kupası, 1 Spor Toto Kupası ve 1 Balkan Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla gol krallığı da yaşayan Altıparmak, 1986-1988 yıllarında Fenerbahçe'de yöneticilik de yaptı.

🕊️Türk futbolunun efsane ismi Ogün Altıparmak’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz. 🙏



Huzur içinde uyu, efsane. 💙💛⚽ pic.twitter.com/GLh6M70goT — HT Spor (@HTSpor) February 2, 2025

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımının eski futbolcusu Ogün Altıparmak için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Bak, mesajında “ Türk futbolunun ve Fenerbahçe’nin kıymetli isimlerinden Ogün Altıparmak’ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 85 yaşında hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ogün Altıparmak için başsağlığı mesajı paylaştı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Ogün Altıparmak'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ogün Altıparmak'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Fenerbahçe olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.