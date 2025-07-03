Yangın'dan şehit haberi geldi! Ödemiş'te bir orman işçisi şehit oldu - Ödemiş yangın haberleri

Yangın'dan şehit haberi geldi! Ödemiş'te bir orman işçisi şehit oldu - Ödemiş yangın haberleri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ödemiş'teki yangında söndürme çalışmalarında mücadele veren orman işçisi İbrahim Yumaklı'nın şehit olduğunu, bir işçinin de yaralandığını duyurdu.

İbrahim Demir

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Bakan Yumaklı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Orman işçimiz İbrahim Demir, İzmir Ödemiş’teki yangında yeşil vatanı korumak için mücadele verirken şehit olmuştur.



Yeşil Vatan’ı canı pahasına savunan kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.



Orman camiamızın ve milletimizin başı sağolsun.



Aynı… pic.twitter.com/ua6tsIQOdc — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 3, 2025

Orman işçimiz İbrahim Demir, İzmir Ödemiş’teki yangında yeşil vatanı korumak için mücadele verirken şehit olmuştur. Yeşil Vatan’ı canı pahasına savunan kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Orman camiamızın ve milletimizin başı sağolsun. Aynı yangın bölgesinde yaralanan şoför Ragıp Şahin kardeşimize de acil şifalar diliyorum.

İbrahim Demir

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TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangında şehit olan orman işçisi İbrahim Demir için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken şehit olan orman işçisi İbrahim Demir'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Yeşil vatanımızı korumak için ülkemizin dört bir yanında canla başla mücadele eden tüm personel ve gönüllülere yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Ödemiş yangınında hayatını kaybeden İbrahim Demir evli 2 çocuk babasıydı. 39 yaşında olan Demir 2008 yılında Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde operatör olarak işe başlamıştı. RAGIP ŞAHİN YARALANDI Öte yandan Ödemiş yangınını söndürme işlemlerinde görev alan orman işçisi Ragıp Şahin yaralandı. 2. dereceden yanık olan Şahin, tedavi altına alındı.