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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Nişantaşı'nda okul yangını: 15 öğrenci tahliye edildi | Son dakika haberleri

        Nişantaşı'nda okul yangını: 15 öğrenci tahliye edildi

        Şişli Nişantaşı'nda bir okulda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaz okulu nedeniyle okuldaki 15 öğrenci tahliye edildi. Klimadan çıktığı belirlenen yangın söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 13:01 Güncelleme: 25.07.2025 - 13:11
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        Nişantaşı'nda okul yangını: 15 öğrenci tahliye edildi
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        Şişli'de bir lisede klimadan kaynaklı çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

        Edinilen bilgiye göre, Şişli'de bulunan Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

        Klimadan çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle o sırada yaz okulunda olan yaklaşık 15 öğrenci, binadan dışarı çıkarıldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürmek için çalışma başlattı.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, ardından binadan duman tahliyesi yapıldı.

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