18 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Nihat Özdemir toplantı sonrasında konuştu ve şunları söyledi:
"İlk toplantımızı gerçekleştirdik. Türk futbolunda birçok sorun var, bugün bu sorunları çözmek için çalışmaya başladık. Bu çalışmalarımız devam edecektir. İnşallah Türk futbolunun marka değerini artırmaktan başlamak üzere bütün soruları masaya yatırdık ve çeşitli komisyonlar kurmak üzere yolumuza devam edeceğiz. İnşallah her toplantı sonrasında ne gibi neticeler aldığımızı kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz"
Fikret Orman toplantı sonrasında şu ifadeleri kullandı:
"Türk futbolunda yapılması gereken çok işler var, bunlar bir toplantıyla dile getirilecek şeyler değil. Biz şimdilik başlangıç yaptık. Oluşturulacak komisyonlarla el atmamız gerekiyor ve bu konuda mutabakata vardık. Nihat bey, hem Fenerbahçe hem de TFF'de yaptığı görevlerden dolayı iki tarafa da çok yakın. Bizim işimiz meseleleri çözmek. Türk futbolunu güzelleştirmek işimizin bir parçası. Komisyonlar kurulacak ve hızlıca çalışmaya başlayacağız. Yayıncı kuruluşla bir anlaşmamız var. Biz bir komisyon kurduk. Hem bizim, hem de beIN Sports'un menfaatleri için karşılıklı görüşeceğiz. İyi niyetle ve azimle bunları çözeceğiz. Bu demek değildir onların tüm taleplerine 'Evet' diyeceğiz"
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!