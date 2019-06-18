Nihat Özdemir toplantı sonrasında konuştu ve şunları söyledi:

"İlk toplantımızı gerçekleştirdik. Türk futbolunda birçok sorun var, bugün bu sorunları çözmek için çalışmaya başladık. Bu çalışmalarımız devam edecektir. İnşallah Türk futbolunun marka değerini artırmaktan başlamak üzere bütün soruları masaya yatırdık ve çeşitli komisyonlar kurmak üzere yolumuza devam edeceğiz. İnşallah her toplantı sonrasında ne gibi neticeler aldığımızı kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz"

Fikret Orman toplantı sonrasında şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolunda yapılması gereken çok işler var, bunlar bir toplantıyla dile getirilecek şeyler değil. Biz şimdilik başlangıç yaptık. Oluşturulacak komisyonlarla el atmamız gerekiyor ve bu konuda mutabakata vardık. Nihat bey, hem Fenerbahçe hem de TFF'de yaptığı görevlerden dolayı iki tarafa da çok yakın. Bizim işimiz meseleleri çözmek. Türk futbolunu güzelleştirmek işimizin bir parçası. Komisyonlar kurulacak ve hızlıca çalışmaya başlayacağız. Yayıncı kuruluşla bir anlaşmamız var. Biz bir komisyon kurduk. Hem bizim, hem de beIN Sports'un menfaatleri için karşılıklı görüşeceğiz. İyi niyetle ve azimle bunları çözeceğiz. Bu demek değildir onların tüm taleplerine 'Evet' diyeceğiz"