1956 yılında Trabzon’un Faroz semtinde doğan Nihat Genç, ilkokulu İskenderpaşa’da, liseyi Trabzon Ticaret Lisesi’nde tamamladı. Üniversite eğitimine İstanbul ve Ankara’daki iktisadi akademilerde başlasa da siyasi atmosfer nedeniyle ayrıldı.
Genç, 1983’te Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 9 yıl boyunca Sağlık ve Kültür Bakanlıklarında memurluk yapan Genç, medya kariyerine mizah ve siyasi dergilerde teknik personel olarak başladı. Leman, Bağımsız, Kırmızı-Beyaz gibi dergilerde yazıları yayımlandı. 1989’da 'Çete' dergisini kurdu. 2000’li yıllarda Sky Türk’te 'Ne Var Ne Yok', Avrasya TV’de 'Veryansın', Halk TV ve Ulusal Kanal’da çeşitli programlara imza attı. 2019’da Oda TV’den ayrılan Genç, kurduğu Veryansın TV sosyal medya üzerinden program yapıyordu.