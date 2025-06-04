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        Haberler Gündem Medya Son dakika: Nihat Genç entübe edildi

        Nihat Genç entübe edildi

        Rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Gazeteci Nihat Genç entübe edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 16:18 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:18
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        Nihat Genç entübe edildi
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        Rahatsızlığı nedeniyle 4 gündür yoğun bakımda tedavi gören Gazeteci Nihat Genç entübe edildi.

        Genç'in çalışma arkadaşı Erdem Atay, 69 yaşındaki Genç'in 4 gündür bir hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve dün öğle saatlerinde entübe edildiğini aktardı.

        NİHAT GENÇ KİMDİR?

        Gazeteci, yazar ve televizyon yorumcusu Nihat Genç, 1956 yılında Trabzon’da doğdu. Üniversite eğitimini Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı.

        Genç, 1990’lı yıllardan itibaren edebiyat ve siyaset üzerine yazmaya başladı. 2000’li yıllarda CNN Türk, Sky Türk ve Halk TV'de yorumculuk yaptı. Genç, 2019 yılında Veryansın TV adlı dijital platformun yayın hayatına başlamasına öncülük etti.

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