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        Haberler Dünya Son dakika: NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir | Dış Haberler

        NATO zirvesine 'Trump' damgası! Rutte: O gerçek bir lider

        NATO Genel Sekreteri Rutte, Hollanda'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Rutte, "Ukrayna'ya desteğimiz sonuna kadar sürecektir" dedi. Bir gazetecinin, "Trump'a 'babacım' demeniz, ona karşı üslubunuz utanç verici değil mi?" sorusuna Rutte, "Hayır, Trump benim dostum. O bir lider, barışsever, kararlı ve güçlü bir lider" cevabını verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 15:41 Güncelleme: 25.06.2025 - 16:08
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        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
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        NATO Genel Sekreteri Rutte, Hollanda'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

        Tüm toplantı boyunca ABD Başkanı Donald Trump ile arasındaki diplomatik ilişkiyle ilgili soruları yanıtlamak durumunda kalan Rutte, "Trump'a 'babacım' dediniz, onu aşırı öven paylaşımlar yaptınız. Utanç verici değil mi?" sorusuna "Kesinlikle hayır, o güçlü bir lider" cevabını verdi.

        Rutte'nin basın toplantısında söyledikleri şöyle:

        "Ukrayna'ya desteğimiz sonuna kadar sürecektir. Gelecekte NATO üyesi olması için de çalışacağız. ABD Başkanı Trump, NATO bağlılığını net bir şekilde ifade etti" dedi.

        Skynews muhabirinin, "Trump'a 'baba' dediniz. Bu şekilde bir üslup mu kullanacaksınız? Bu utanç verici değil mi?" sorusuna Rutte, "Kesinlikle hayır. Trump benim iyi bir arkadaşım. Bizleri yatırım yapmak için zorluyor ki bu iyi bir şey" cevabını verdi.

        Rutte, açıklamalarına şöyle devam etti:

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        "NATO caydırıcı olacak. İran ve İsrail arasındaki savaşla ilgili de Başkan Trump bu ateşkesin sürmesi için sıkı bir şekilde çalışıyor. İran nükleer silaha sahip olamaz. ABD'nin İran'a saldırısı legaldir.

        Trump çok kritik bir görev üstlendi. ABD'nin operasyonunu başka bir ülke yapamazdı. Bu saldırı İran'a çok büyük bir darbe vurdu.

        NATO ülkelerinin GSYH'sinin yüzde 5'inin NATO için harcanacağını belirledik. Bunun yüzde 3.5'u silahlara harcanacak. Bu adil bir oran."

        "Burayı bir 'Trump Zirvesi' olarak değerlendirenler var. NATO bu 'yüzde 5' kuralını Trump'ı memnun etmek için mi uygulamak istiyor?" sorusuna ise Rutte şu yanıtı verdi: "Hayır, bu hedef ABD Başkanı Eisenhower döneminden beri var. Hedeflerimize ulaşmak için yüzde 3.5 + yüzde 1.5 harcama yapmalıyız. Evet, ABD de harcamada adil dağılım istiyordu. Bu kuralla ittifakımız Rusya'ya karşı daha güçlü olacak." dedi.

        Rutte, açıklamalarına şöyle devam etti:

        "Biz Ukrayna'nın savaşmaya devam etmesi, kalabileceği kadar güçlü kalmasını istiyoruz. Ancak bir barış anlaşması da istiyoruz. Asıl yapmak istediğimiz Putin'in bir daha asla ve asla Ukrayna'ya saldıramayacak hale gelmesidir. Hem barışı destekliyoruz, hem de Ukrayna savaşa devam edebilme kapasitesini korusun diye teçhizat ve para da vereceğiz.

        NATO'nun 5. maddesi çok açıktır. Avrupa ve Kanada NATO'ya yeteri kadar yardımcı olmuyordu ittifaka. Trump'ın serzenişleri haklıydı. Trump benim 10 yılı aşkın süredir arkadaşım. Trump kararlı ve barışsever bir lider. Trump bir liderdir.

        Putin hep yalan söylüyor.

        NATO organizasyonu çok başarılı. Hollanda'nın monarşiyle yönetilmesinin avantajını yaşadık. Hollanda Kralı çok iyi ağırladı herkesi. ABD Başkanı da çok memnun kaldı."

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