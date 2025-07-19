Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Müsavat Dervişoğlu: İhanet senaryolarının parçası olanlarla yürüyecek yolumuz yok | Son dakika haberleri

        Müsavat Dervişoğlu: İhanet senaryolarının parçası olanlarla yürüyecek yolumuz yok

        İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, "Türkiye'nin gerçek bir birliğe ihtiyacı vardır. Hem birlik deyip hem de ihanet senaryolarının parçası olanlarla yürüyecek yolumuz yoktur. Kavlimiz müşterektir, imanımız birdir, mensubiyetimiz birdir, Cumhuriyeti yıktırmayacağız, Türk milletini ve Türkiye'yi böldürmeyeceğiz dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 16:12 Güncelleme: 19.07.2025 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bize güvenenleri hiç yere baktırmadık"
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Biz hayatımız boyunca kendimize inananları, bize güvenenleri hiç yere baktırmadık. Dün böyle söyleyip, bugün başka söyleyip yalpa yapmadık" dedi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi.

        Partisinin il başkanlığı önünde kalabalığa seslenen Dervişoğlu, "Biz hayatımız boyunca kendimize inananları, bize güvenenleri hiç yere baktırmadık. Dün böyle söyleyip, bugün başka söyleyip yalpa yapmadık. Dün sahiplendiğimiz değerler neyse bugün de o değerlerin sonuna kadar takipçisi olacağız. Cumhuriyeti kuran millet, onu yaşayabilme iradesi sergilemeye her zaman muktedirdir. Bunun için gönülleri birleştirmeye ihtiyaç vardır. Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, nereden gelirse gelsin, fikri zenginliğini ve müktesebatını nereden kazanmış olursa olsun, bir ve birlikte hareket etmek gibi bir tarihi sorumlulukla bulunuyoruz. O sebeple her yerde yaptığım çağrıyı buradan tekrarlıyorum; milleti millet yapan Cumhuriyeti Cumhuriyet yapan, Cumhuriyetin ilkelerine, ülkülerine ve hedeflerine sadık olan, Cumhuriyetin kuruluş felsefesine sıkı sıkıya sarılmış herkese, parti, dernek, ekol ayrımı yapmaksızın bir ve birlikte yürüme kararlılığını, buradan haykırıyor ve Türkiye'ye ilan ediyoruz" dedi.

        'TÜRKİYE'NİN GERÇEK BİR BİRLİĞE İHTİYACI VAR'

        Anadolu'yu karış karış gezeceğini belirten Dervişoğlu, "Bir olacağız, birlik olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Türkiye'nin gerçek bir birliğe ihtiyacı vardır. Hem birlik deyip hem de ihanet senaryolarının parçası olanlarla yürüyecek yolumuz yoktur. Kavlimiz müşterektir, imanımız birdir, mensubiyetimiz birdir, Cumhuriyeti yıktırmayacağız, Türk milletini ve Türkiye'yi böldürmeyeceğiz. Bu kararlılığı her yerde dile getireceğiz. O sebeple olup bitenler sanki bir sonuç alacak ve bize zarar verecekmiş gibi bir moral bozukluğuna kapılmayın. Hepinize söylüyorum ve hepinize söz veriyorum; onlar büyük görünüyor olabilirler ama asıl asıl büyük olan Türk milletidir, onun büyük iradesidir. Anadolu'yu karış karış dolaşmaya devam edeceğim. Gücümü sizden alıyorum, sizin desteğinizden alıyorum. Vermiş olduğumuz mücadelenin dayanak noktası milletin cevheri aslisidir. O milleti oluşturan, inşa edenlerse birer bireyler olarak sizlersiniz. Türkiye'nin her yerinde arkamda ne var diye bakmadan, yapayalnız da kalsam, sizin gücünüzle dolaşmaya ve mücadele etmeye devam edeceğim" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Bakanlıktan Cengiz ve Bvlgari’ye kötü haber…
        Bakanlıktan Cengiz ve Bvlgari’ye kötü haber…
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Neden yandık
        Neden yandık
        Habertürk Anasayfa