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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Muhittin Böcek'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi | Son dakika haberleri

        Muhittin Böcek'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

        Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 09:56 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:43
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        Böcek için yapılan itiraza ret
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        "Rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutukluluk kararına yapılan itiraz reddedildi.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in avukatları, nöbetçi asliye ceza mahkemesine sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

        Dilekçeyi değerlendiren mahkeme, talebi reddetti.

        3 GÖZALTI DAHA

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ‘rüşvet’ soruşturmasında düzenlenen yeni operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu, 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, şüpheli oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Kerimoğlu ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

        Bugün, saat 07.30 sıralarında, belediye binasına gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Genel Sekreter Yardımcısı Serkan T., İmar Şube Müdür Vekili Tuncay K. ve bir memur olmak üzere 3 kişiyi gözaltına aldı. Belediyenin bazı birimlerinde aramanın sürdüğü öğrenildi.

        SORUŞTURMA

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K gözaltına alınmış, şüpheli oğlu M.G. Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

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