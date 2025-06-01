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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MİT ve Pakistan istihbaratından ortak operasyon!

        MİT ve Pakistan istihbaratından ortak operasyon!

        MİT ile Pakistan istihbarat teşkilatı ISI'nın ortak operasyonunda, turuncu kategoride aranan DEAŞ'ın sözde sorumlularından Özgür Altun, Pakistan-Afganistan sınırında yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 11:22 Güncelleme: 01.06.2025 - 12:02
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        MİT ve Pakistan istihbaratından ortak operasyon!
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Pakistan istihbarat teşkilatı ISI'nın ortak operasyonunda, turuncu kategoride aranan DEAŞ'ın sözde sorumlularından Özgür Altun, Pakistan-Afganistan sınırında yakalandı.

        Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda; Avrupa ve Orta Asya'dan Afganistan-Pakistan alanına intikal edecek DEAŞ üyelerinin geçişlerinin Türk kökenli bir kişi tarafından organize edildiği, bu kişinin aynı zamanda DEAŞ'ın medya ve lojistik alanında faaliyet yürüten 'En üst düzey Türk DEAŞ yöneticisi' olduğu, ayrıca Türkiye ve Avrupa'da yaşayan sivil halkın toplu halde bulunduğu konser alanlarına yönelik eylem düzenlenmesi talimatları verdiği tespit edildi.

        MİT'in yaptığı istihbarat ve risk analizleri sonucunda, bahse konu faaliyetleri DEAŞ adına yürüten, DEAŞ sözde Horasan Vilayeti (ISKP) bünyesinde üst düzey Türk medya sorumlusu olan, Türkiye'den AF-PAK alanına örgüt unsuru aktarımını yöneten, DEAŞ medya organlarında Türkçe yayınlar gerçekleştiren, DEAŞ unsurlarına eylem talimatları veren kişinin, terörden arananlar listesinde 'turuncu' kategoride yer alan 'Abu Yasir Al Turki' kod adlı Özgür Altun olduğu belirlendi.

        TÜRKİYE VE PAKİSTAN İSTİHBARATINDAN İŞ BİRLİĞİ

        Pakistan istihbarat teşkilatı ISI ve MİT, terör tehlikesi karşısında iş birliği içinde hareket etti. Ortak operasyon kapsamında, Türkiye'den yasa dışı yollarla Afganistan'a geçtiği belirlenen teröristin Afganistan'da faaliyet gösterdiği ve Pakistan'a geçmeyi planladığını öğrenildi. MİT ile eş güdüm içinde gerçekleştirilen nokta operasyon ile ISI, terörist Altun'u Pakistan-Afganistan sınırında yakalayarak Türkiye'ye sınır dışı etti.

        MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması, DEAŞ'ın unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamaları ile birlikte örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi sağlandı.

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