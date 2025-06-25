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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Minguzzi ailesine tehditte tahliye talebi | Son dakika haberleri

        Minguzzi ailesine tehditte tahliye kararı!

        İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit davasında yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili davada savcı, tutuklu iki sanığın tahliyesini istedi. Mahkeme, dosyada tutuklu bulunan iki sanıktan biri hakkında tahliye kararı verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 15:18 Güncelleme: 25.06.2025 - 17:54
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        Minguzzi ailesine tehditte tahliye kararı!
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        Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yapan 2 sanığın yargılandığı dava görülmeye devam edildi.

        DHA'nın haberine göre sanıklardan Barış A.'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilirken, Çınar Diril'in tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

        Kadıköy’de 24 Ocak 2025 tarihinde bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit içerikli mesajlar gönderen 2 sanığın yargılandığı davanın görülmesine bugün Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanıklar Barış A. ve Çınar Diril, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada savunmaları alınan 2 sanık da, üzerlerine atılı olan suçu işlemediklerini söyledi.

        BİLİRKİŞİ RAPORU GELDİ

        Mahkemenin daha önce istediği bilirkişi raporunun dosyaya eklendiği görüldü. Raporda, sanık Barış A.'nın Minguzzi'nin ölümüne yol açtığı iddiasıyla yargılanan sanıklarla herhangi bir irtibatı olduğuna dair bir bulguya rastlanılmadığı ifade edildi. Sanık Çınar Diril hakkında yapılan incelemelerde ise, tehdit unsurlarına dair net bir bağ kurulamadığı; ancak şüpheli ifadelerin yer aldığı bazı tespitlere ulaşıldığı aktarıldı.

        BİR SANIK TAHLİYE EDİLDİ

        Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, sanık Barış A.'nın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Sanık Çınar Diril'in ise tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 9 Temmuz'a erteledi.

        İDDİANAMEDEN

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Minguzzi’nin ölümünün ardından yakınlarına yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ve aile bireylerini baskı altına almaya çalıştığı belirlenen 2 kişi hakkında 'Birden fazla kişiyle tehdit', 'Suçu ve suçluyu övmek' ve 'Hakaret' suçlarıyla ilgili iddianame düzenlendi.

        İddianamede, Ç.D.'nin sosyal medya platformları üzerinden "Senin oğlun yüzünden B. kardeşim mahpuslara düştü ya ben de sizin hayatınızı küme düşürmezsem en adiyim. Oğlunuzu mezardan çıkaracağım siz bizi tanımıyorsunuz yaşadığınız her güne pişman olacaksınız Allahınız gelsin tenekeler" ifadeleri yer aldı. Ayrıca B.A.'nın ise "B.B. kardeşimizdir" paylaşımı yaptığı tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve kabul edilen iddianamede B.A.’nın 'Birden fazla kişiyle birlikte tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ç.D.'nin ise 'Hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, 'Birden fazla kişiyle birlikte tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

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