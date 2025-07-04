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        Haberler Gündem Güncel Milas'ta ikinci orman yangını başladı | Son dakika haberleri

        Milas'ta ikinci orman yangını başladı

        Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ikinci yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 17:49 Güncelleme: 04.07.2025 - 20:44
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        Milas'ta ikinci orman yangını başladı
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        Milas'ta ikinci orman yangını başladı. Pınarcık Mahallesinin ardından Demirciler Mahallesindeki ormanlık alandan da duman yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

        Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

        TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

        Muğla'nın Milas ilçesi Demirciler Mahallesi yakınındaki ormanda çıkan yangına takviye ekipler sevk edildi.

        Alevlere, an itibariyle 5 uçak, 6 helikopter, 29 arazöz ve su tankeri, 5 iş makinesi, 9 araç ve 139 personelle havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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