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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat! Sıcaklıklar artıyor - 4 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat! Sıcaklıklar artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması tahmin ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 07:26 Güncelleme: 04.06.2025 - 07:26
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        Yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat! Sıcaklıklar artıyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 28°

        İzmir

        Güneşli 33°

        Antalya

        Güneşli 37°

        Trabzon

        Güneşli 22°

        Bursa

        Güneşli 29°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 30°

        Gaziantep

        Güneşli 29°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 18°

        Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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