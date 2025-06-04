Meteoroloji'den yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat! Sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.