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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarısı! - 23 Mayıs Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Toroslar gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 07:37 Güncelleme: 23.05.2025 - 07:37
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        Sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 29°

        Ankara

        Güneşli 31°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 31°

        Antalya

        Güneşli 35°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 22°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Parçalı bulutlu 33°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 35°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 34°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 24°

        Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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