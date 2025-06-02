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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat - 2 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısı ile kuzey bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 07:34 Güncelleme: 02.06.2025 - 07:34
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        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Burdur hariç) Batı Akdeniz'in iç kesimleri , Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 25°

        Ankara

        Yağmurlu 21°

        İzmir

        Güneşli 29°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 27°

        Trabzon

        Yağmurlu 19°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 23°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 28°

        Diyarbakır

        Güneşli 31°

        Gaziantep

        Güneşli 27°

        Ağrı

        Güneşli 24°

        Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu ve doğu kesimlerinde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında ve yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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