Son dakika: Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'in için yağmur, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı - 18 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

Son dakika: Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'in için yağmur, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı - 18 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun batısında, kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul Güneşli 31° Ankara Güneşli 30° İzmir Güneşli 36° Antalya Güneşli 35° Trabzon Güneşli 24° Bursa Güneşli 30° Adana Güneşli 36° Diyarbakır Güneşli 34° Gaziantep Güneşli 32° Ağrı Güneşli 23°

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Hava sıcaklığının, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara’nın batısında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.