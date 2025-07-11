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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı - 11 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'in doğusunda yağmur, Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli poyraz bekleniyor. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 07:22 Güncelleme: 11.07.2025 - 07:22
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        Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 38°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 29°

        Bursa

        Güneşli 29°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 42°

        Gaziantep

        Güneşli 39°

        Ağrı

        Güneşli 31°

        Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (40-60km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Marmara'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.

        BALIKESİR °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        EDİRNE °C, 35°C

        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL °C, 30°C

        Parçalı az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 33°C

        Parçalı bulutlu

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 37°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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        ANKARA °C, 37°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 39°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 37°C

        Az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 29°C

        Parçalı bulutlu

        SİNOP °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 26°C

        Parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı bulutlu, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 37°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN °C, 31°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        SAMSUN °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 27°C

        Parçalı az bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 42°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 43°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

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