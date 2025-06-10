Son dakika: Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı! Hava sıcaklıkları mevsim normali üstünde - 10 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

Son dakika: Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı! Hava sıcaklıkları mevsim normali üstünde - 10 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Denizli’nin güney, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BALIKESİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu EGE Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyinin yer yer çok bulutlu, Denizli’nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM AKDENİZ Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu, Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu NEVŞEHİR °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM BOLU °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu RİZE °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM ERZURUM °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 39°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 38°C Az bulutlu ve açık MARDİN °C, 36°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 41°C Az bulutlu ve açık