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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde - 13 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Toroslar ile Kastamonu, Çorum, Yozgat, Konya ve Kahramanmaraş çevreleri yağmurlu olacak. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 07:22 Güncelleme: 13.06.2025 - 07:22
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        Bu bölgeler için yağmur uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kastamonu, Çorum, Yozgat ve Konya çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 28°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Yağmurlu 25°

        Bursa

        Güneşli 27°

        Adana

        Kısmen Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 28°

        Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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