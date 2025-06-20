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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde - 20 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 07:23 Güncelleme: 20.06.2025 - 07:23
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        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, Doğ Anadolu'nun doğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 37°

        Trabzon

        Güneşli 25°

        Bursa

        Güneşli 29°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 38°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Güneşli 28°

        Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BALIKESİR °C, 35°C

        Parçalı az bulutlu

        EDİRNE °C, 37°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

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        İSTANBUL °C, 30°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 33°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        UŞAK °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

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        SİVAS °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 29°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

        DÜZCE °C, 33°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

        SİNOP °C, 29°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

        ZONGULDAK °C, 26°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        RİZE °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        TRABZON °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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        ERZURUM °C, 27°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

        KARS °C, 26°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

        MALATYA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 25°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

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