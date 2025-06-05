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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar artıyor - 5 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama! Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin tamamı parçalı veya az bulutlu bir gün geçirecek. Van çevrelerinde yağmur geçişi olabilir. Hava sıcaklıkları ülke genelinde 2 ila 4 derece artıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 07:23 Güncelleme: 05.06.2025 - 07:23
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        Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar artıyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 30°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 34°

        Antalya

        Güneşli 36°

        Trabzon

        Güneşli 23°

        Bursa

        Güneşli 31°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 33°

        Gaziantep

        Güneşli 33°

        Ağrı

        Güneşli 23°

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BALIKESİR °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        KIRKLARELİ °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        RİZE °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 22°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        MALATYA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        VAN °C, 20°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

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