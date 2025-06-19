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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde - 19 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yağmurlu diğer bölgeler parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 07:23 Güncelleme: 19.06.2025 - 07:23
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        Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 32°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 39°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 24°

        Bursa

        Güneşli 29°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 36°

        Gaziantep

        Güneşli 35°

        Ağrı

        Güneşli 26°

        Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BALIKESİR °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

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        EDİRNE °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        UŞAK °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

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        KONYA °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        SİVAS °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        SİNOP °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK °C, 25°C

        Az bulutlu ve açık

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        RİZE °C, 26°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        TRABZON °C, 24°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

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        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 25°C

        Az bulutlu ve açık

        KARS °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık

        MALATYA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

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