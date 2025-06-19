Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 30° Ankara Güneşli 32° İzmir Güneşli 36° Antalya Güneşli 39° Trabzon Kısmen Güneşli 24° Bursa Güneşli 29° Adana Güneşli 36° Diyarbakır Güneşli 36° Gaziantep Güneşli 35° Ağrı Güneşli 26°

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Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

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EDİRNE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık UŞAK °C, 32°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 37°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 38°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 31°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 32°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 31°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 32°C Az bulutlu ve açık REKLAM KONYA °C, 30°C Az bulutlu ve açık SİVAS °C, 26°C Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 29°C Az bulutlu ve açık DÜZCE °C, 30°C Az bulutlu ve açık SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık ZONGULDAK °C, 25°C Az bulutlu ve açık ORTA ve DOĞU KARADENİZ Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 31°C Az bulutlu ve açık RİZE °C, 26°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı SAMSUN °C, 27°C Az bulutlu ve açık TRABZON °C, 24°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı REKLAM DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 25°C Az bulutlu ve açık KARS °C, 24°C Az bulutlu ve açık MALATYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 24°C Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 38°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 36°C Az bulutlu ve açık MARDİN °C, 34°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 36°C Az bulutlu ve açık