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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar artıyor, Ege'de toz taşınımı var - 22 Mayıs Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar artıyor, Ege'de toz taşınımı var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Ege Bölgesi'nde toz taşınımı etkili olacak. Hava sıcaklıkları artarak mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 07:28 Güncelleme: 22.05.2025 - 07:28
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        Sıcaklıklar artıyor, Ege'de toz taşınımı var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Ege ve Marmara'da yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 28°

        İzmir

        Güneşli 32°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 33°

        Trabzon

        Güneşli 20°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 34°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 32°

        Ağrı

        Güneşli 23°

        Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus beklenmektedir.

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        BALIKESİR °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 29°C

        Az bulutlu

        DENİZLİ °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

        ADANA °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 30°C

        Az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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        ANKARA °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 31°C

        Az bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 27°C

        Az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus beklenmektedir.

        AMASYA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        RİZE °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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        ERZURUM °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 32°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 22°C

        Az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

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