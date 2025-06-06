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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Kurban Bayramı'nın ilk gününde hava nasıl olacak? 6 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji açıkladı! Kurban Bayramı'nın ilk gününde hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yağmur beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 07:21 Güncelleme: 06.06.2025 - 07:21
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        Kurban Bayramı'nın ilk gününde hava nasıl olacak?
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu(Iğdır hariç) ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 29°

        Ankara

        Güneşli 31°

        İzmir

        Güneşli 34°

        Antalya

        Güneşli 34°

        Trabzon

        Güneşli 23°

        Bursa

        Güneşli 29°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 35°

        Gaziantep

        Güneşli 35°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 22°

        Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BALIKESİR °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        EDİRNE °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 37°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 37°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        KONYA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        RİZE °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        ERZURUM °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 21°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR 18°C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP 20°C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN 21°C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA 23°C, 37°C

        Parçalı ve az bulutlu

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