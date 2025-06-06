Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu(Iğdır hariç) ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 29° Ankara Güneşli 31° İzmir Güneşli 34° Antalya Güneşli 34° Trabzon Güneşli 23° Bursa Güneşli 29° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 35° Gaziantep Güneşli 35° Ağrı Sağanak Yağış 22°

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Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

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EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 36°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 32°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM KONYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu NEVŞEHİR °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu RİZE °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM ERZURUM °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 21°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR 18°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP 20°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu MARDİN 21°C, 34°C Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA 23°C, 37°C Parçalı ve az bulutlu