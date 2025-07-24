Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne oldu? 2025 TCMB Temmuz ayı PPK faiz kararı düştü mü, sabit mi kaldı?

        Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 2025 TCMB Temmuz ayı PPK faiz kararı ne oldu, yüzde kaç, faiz indirimi geldi mi?

        2025 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sona erdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Temmuz ayı faiz kararını bugün duyurdu. TCMB, Haziran ayında gerçekleştirdiği son PPK toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 46'da sabit bırakmıştı. Bu ayki toplantıda ise bankanın faiz indirimi kararı alması bekleniyordu. Peki, Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne oldu, yüzde kaç, faiz indirimi geldi mi? İşte, 2025 TCMB Temmuz ayı PPK faiz kararı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 14:11 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklandı! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın altıncı faiz kararını kamuoyu ile paylaştı. Banka, Haziran ayında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 46’da sabit bırakmıştı. TCMB’nin bu ayki toplantıda faiz indirimi kararı alıp almayacağı merak konusuydu. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımlarını direkt olarak etkileyen 2025 TCMB Temmuz ayı PPK faiz kararı belli oldu. Peki, Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne oldu, yüzde kaç, faiz indirimi geldi mi?

        • 2

          2025 TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen 2025 Temmuz ayı faiz kararını açıkladı.

          Buna göre PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan indirerek yüzde 43'e çekti.

          Kurul ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44.5’ten yüzde 41.5’e indirdi.

        • 3

          Karara ilişkin yapılan PPK açıklamasında enflasyonun ana eğiliminin haziran ayında yatay seyrettiği belirtildi.

          Öncü verilerin temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret ettiği belirtilen açıklamada "Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" değerlendirmesine yer verildi.

        • 4

          3 AY SONRA İLK

          Merkez Bankası en son Mart ayında faiz indirimine gitmişti. Politika faizi 6 Mart tarihinde yüzde 45'ten yüzde 42,5'a indirilmişti.

        • 5

          MERKEZ BANKASI 2025 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

          23 Ocak

          6 Mart

          20 Mart

          17 Nisan

          19 Haziran

          24 Temmuz

          11 Eylül

          23 Ekim

          11 Aralık

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Yaşadığı kabusu 1 ay önce arkadaşına anlattı!
        Yaşadığı kabusu 1 ay önce arkadaşına anlattı!
        Rus yolcu uçağı düştü
        Rus yolcu uçağı düştü
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        Habertürk Anasayfa