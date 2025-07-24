Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 2025 TCMB Temmuz ayı PPK faiz kararı ne oldu, yüzde kaç, faiz indirimi geldi mi?
2025 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sona erdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Temmuz ayı faiz kararını bugün duyurdu. TCMB, Haziran ayında gerçekleştirdiği son PPK toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 46'da sabit bırakmıştı. Bu ayki toplantıda ise bankanın faiz indirimi kararı alması bekleniyordu. Peki, Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne oldu, yüzde kaç, faiz indirimi geldi mi? İşte, 2025 TCMB Temmuz ayı PPK faiz kararı hakkında detaylar...
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Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklandı! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın altıncı faiz kararını kamuoyu ile paylaştı. Banka, Haziran ayında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 46’da sabit bırakmıştı. TCMB’nin bu ayki toplantıda faiz indirimi kararı alıp almayacağı merak konusuydu. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımlarını direkt olarak etkileyen 2025 TCMB Temmuz ayı PPK faiz kararı belli oldu. Peki, Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne oldu, yüzde kaç, faiz indirimi geldi mi?
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2025 TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen 2025 Temmuz ayı faiz kararını açıkladı.
Buna göre PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan indirerek yüzde 43'e çekti.
Kurul ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44.5’ten yüzde 41.5’e indirdi.
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Karara ilişkin yapılan PPK açıklamasında enflasyonun ana eğiliminin haziran ayında yatay seyrettiği belirtildi.
Öncü verilerin temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret ettiği belirtilen açıklamada "Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" değerlendirmesine yer verildi.
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3 AY SONRA İLK
Merkez Bankası en son Mart ayında faiz indirimine gitmişti. Politika faizi 6 Mart tarihinde yüzde 45'ten yüzde 42,5'a indirilmişti.
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MERKEZ BANKASI 2025 PPK TOPLANTI TAKVİMİ
23 Ocak
6 Mart
20 Mart
17 Nisan
19 Haziran
24 Temmuz
11 Eylül
23 Ekim
11 Aralık
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