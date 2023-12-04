İSTANBUL VE BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

Bursa ve çevre illerin yanı sıra İstanbul'da da hissedilen depremin ardından vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Depremden etkilenen bazı vatandaşların telefonla ailesini ve yakınlarını aradıkları görüldü.

Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğünde deprem, Kocaeli'de de hissedildi.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bursa'da meydana gelen ve ilimizde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. " ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da "Merkez üssü Gemlik Körfezi olan ve şehrimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." açıklamasında bulundu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'ndeki depremin ardından başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi Gemlik açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

"Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir." bilgisini veren Yerlikaya, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini sundu.

Yerlikaya, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.