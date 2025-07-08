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        Manavgat Belediye Başkanı tutuklandı

        Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara hakkında tutuklama kararı verildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.07.2025 - 17:20 Güncelleme: 08.07.2025 - 17:27
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        Manavgat Belediye Başkanı tutuklandı
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        Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen belediye başkan yardımcısı Tüter'in savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

        Tüter, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        DHA'da yer alan habere göre de Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen Başkan Niyazi Nefi Kara, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

        NE OLMUŞTU?

        Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından, İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirilmişti. Yürütülen çalışma kapsamında, Belediye Başkanı Kara'nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği öne sürülmüş, ayrıca Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla hizmet veya mal alımı yapıldığı, sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği iddia edilmişti.

        Belediyeye düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Kara ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen belediye meclis üyesi Mehmet Tosak ile iş insanları Mesut Kara, İlker Günay, Mehmet Ali Fansa, Kemal Taş ve Şükrü Ilgın dün tutuklanmıştı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından 7 kişi daha gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Tüter'in, C.C. isimli bir kişiden rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler de ortaya çıkmıştı.

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