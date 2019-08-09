Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih sonuçları açıklandı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için üçüncü şans üçüncü yerleştirme hakkı ile verilecek. Daha sonra hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

LGS İKİNCİ NAKİL TERCİH SONUÇLARI

TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA