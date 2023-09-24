"BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZIN ÇEŞMELERİNE APARAT TAKMASINI İSTİYORUZ"

Kentte 2 ay sonra yağışların başlamaması durumunda ciddi anlamda sıkıntıların yaşanabileceği tehlikesine vurgu yapan Gürkan, "2 ay sonra yağışlar başlamazsa bir sonraki sezonda ciddi anlamda sıkıntılar yaşarız. Su kesintilerine gitmek zorunda kalırız. Planlı su kesintileri yapmak zorunda kalırız. Belki de mahallelere 3'er saat 2'şer saat arayla su vermek zorunda kalırız. O yüzden gereksiz su kullanımından ya da suyu kontrolsüz kullanmaktan acilen tüm vatandaşlarımız vazgeçmeye çağırıyoruz. Şu anda arkadaşlarım hazırlığını yapıyor. Çeşmelere takacağımız bir aparat temin ediyoruz. Edirne Belediyesi olarak suyun daha tasarruflu kullanılması için daha önce geçen yıl 5 bin tane dağıtmıştık. Bir tasarruf aparatı. Bunu ücretsiz olarak bütün vatandaşlarımıza şu anda temini yapılıyor, dağıtacağız. Bunu bütün vatandaşlarımızın evlerinde ve iş yerlerinde kullandıkları çeşmelere takmasını istiyoruz ki su sarfiyatını ya da su zayiatını hep beraber azaltalım. Su hayat demek, o yüzden hayatımıza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.