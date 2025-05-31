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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Konya'da arkadaşı tarafından boğazı sıkılan Yusuf, entübe edildi | Son dakika haberleri

        Konya'da arkadaşı tarafından boğazı sıkılan Yusuf, entübe edildi

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde ilkokul öğrencileri arasında tartışma çıktı. 10 yaşındaki İ.Ç., 10 yaşındaki Yusuf T.'nin boğazını sıktı. Nefesi kesilen Yusuf T. hastaneye kaldırılırken, yoğun bakımda entübe edildi. İfadesi alınan İ.Ç. ise ailesine teslim edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 10:03 Güncelleme: 31.05.2025 - 10:03
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        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
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        Konya'da okulda sınıf arkadaşı İ.Ç. (10) tarafından boğazının sıkılmasıyla fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Yusuf T. (10), entübe edildi.

        Olay, 28 Mayıs'ta öğle saatlerinde Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu’nda meydana geldi.

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        Okulun 4'üncü sınıf öğrencilerinden Yusuf T. ile İ.Ç. arasında sınıfta tartışma çıktı. Bu sırada iddiaya göre İ.Ç.'nin boğazını sıktığı Yusuf T.'nin fenalaşarak yere yığıldığı öne sürüldü.

        YOĞUN BAKIMDA ENTÜBE EDİLDİ

        Okuldaki öğretmenler, ilk müdahalesini yaparak sağlık ekiplerine haber verdi. Yusuf T., gelen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan Yusuf T., entübe edilerek solunum destek cihazına bağlandı.

        Yusuf T.'nin tedavisi sürerken, İ.Ç. Konya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde ifadesi alınıp, ailesine teslim edildi.

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