TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplantısı öncesi; AK Parti Bursa Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ile CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal arasındaki gergin anlar yaşandı. O anlar kameralara yansıdı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplantısında gergin anlar yaşandı.

Muhalefet milletvekilleri, çevre hakkı savunucuları ve hukukçular zeytinlik alanların yok olmasına yol açabileceği düşünülen kanun teklifiyle alakalı olarak toplantıya katılmak istedi. Fakat Meclis korumaları listede ismi olmadığı için izin vermeyince ortalık karıştı.

Meclis korumalarının içeriye kimseyi almayacağını söylemesinin üzerine AK Partili milletvekilleri ile muhalefet milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa bir süre sonra arbedeye dönüştü.

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal arasındaki tartışma AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun Sarıbal’ı ittirmesi ile büyüdü. Varank'ın arbede sırasında Sarıbal'a, "Çık şuradan, terbiyesizliğe bak. Önümü kesemezsin" dediği duyuldu. Sarıbal'ın ise Varank'a cevaben "Sensin terbiyesiz" diye karşılık verdi.

GÖRÜŞMELERDE TARTIŞMALAR DEVAM ETTİ

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank başkanlığında toplandı.

Toplantı öncesi, bazı zeytin üreticileri derneklerinin temsilcilerinin komisyon salonuna alınmaması ve bazı milletvekillerinin de salonda yeterli alan olmadığı için ayakta kalması üzerine tartışmalar yaşandı.

Bu sırada, Komisyona gelen Başkan Mustafa Varank, önünün kesilmesi üzerine CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'a "Sen benim önümü nasıl kesersin" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine bazı AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı.

Yaşanan tartışmaların ardından toplantıyı açan Varank, muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine usul tartışması açtı.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, teklifin yeterince incelenemediğini ileri sürdü. Komisyon salonunun yeterli alana sahip olmadığını söyleyen Arslan, toplantının başka bir salona alınmasını istedi.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da "Usul tartışması açıldı ama ortada usul yok." dedi. Öcalan, toplantının başka bir salonda yapılmasını isteyerek, mevcut salonda toplantının sağlıklı bir şekilde yürütülemeyeceğini söyledi.