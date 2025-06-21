Kocaali, Kaynarca ve Filyos'ta denize girmek yasak!
Sakarya'nın Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı. ZonguldakK'ın Çaycuma ilçesi Filyos plajına olumsuz hava şartları nedeniyle kırmızı bayrak çekildi. Filyos'ta denize girmek yasaklandı.
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek bir gün süreyle kaymakamlıklar tarafından yasaklandı.
Kararın ardından Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede devriye faaliyetlerine başladı. Denizdeki dalga boyunun artması ve rüzgarın kuvvetli olması nedeniyle can kaybı ve boğulma riskine karşı önlem alındığı bildirildi.
Vatandaşların uyarılara dikkat etmeleri ve yasak süresince denize girmemeleri önemle rica edildi.
FİLYOS'TA KIRMIZI BAYRAK
ZonguldakK'ın Çaycuma ilçesi Filyos plajına olumsuz hava şartları nedeniyle kırmızı bayrak çekildi. Filyos'ta denize girmek yasaklandı.
Zonguldak'ta rüzgar, denizde dalga etkili olurken; Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinin 1 kilometre uzunluğundaki plajında valilik ve sahil güvenliğin uyarısıyla kırmızı bayrak çekildi. Bölgede denize girmek yasaklandı. Cankurtaranlar, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sahilde hazır beklemeye başladı.
Kent genelinde rüzgarlı hava hakim olurken, Kozlu ilçesinde de hafta sonunu denize girerek geçirmek isteyenler, dalga ve esinti nedeniyle suyun tadını çıkaramadı.