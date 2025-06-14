Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kız arkadaşıyla tartıştı! Babası ve ağabeyini pompalı ile vurdu! - Karaman haberleri - Son dakika | Son dakika haberleri

        Kız arkadaşıyla tartıştı! Babası ve ağabeyini pompalı ile vurdu!

        Karaman'da kız arkadaşıyla tartışan Ali T., gece saatlerinde evine gitti. Burada kız arkadaşının babası Hüseyin Göktaş ve ağabeyi Mehmet Ali Göktaş ile tartıştı. Tartışma sonucu baba ve ağabeyi pompalı tüfekle vuran Ali T. olay yerinden kaçtı. Ağabeyin durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 09:40 Güncelleme: 14.06.2025 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kız arkadaşıyla tartıştı! Babası ve ağabeyini pompalı ile vurdu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da tartıştığı kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vuran Ali T. ile yanındaki Necati A. kaçtı. Yaralı baba-oğul hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 00.45 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1541 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ali T., yanındaki arkadaşı Necati A. ile birlikte kız arkadaşının evinin önüne gitti. Ali T., burada kız arkadaşının babası Hüseyin Göktaş (54) ve ağabeyi Mehmet Ali Göktaş (32) ile tartışmaya başladı.

        Çıkan tartışmanın ardından Ali T., otomobilinden çıkardığı pompalı tüfek ile kız arkadaşının babasına ve ağabeyine ateş açıp kaçtı. Hüseyin Göktaş ve Mehmet Ali Göktaş kanlar içinde yere yığıldı.

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Ali Göktaş'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'den Tahran'ın batısına saldırı
        İsrail'den Tahran'ın batısına saldırı
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        11 gün oldu... Kaygılı bekleyiş!
        11 gün oldu... Kaygılı bekleyiş!
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        G.Saray'da rota Petrovic!
        G.Saray'da rota Petrovic!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Fenerbahçe'den imza sürecine dair açıklama!
        Fenerbahçe'den imza sürecine dair açıklama!
        Gece çalışması 7,5 saati aşabilir mi?
        Gece çalışması 7,5 saati aşabilir mi?
        Şener Şen'den açıklama
        Şener Şen'den açıklama
        Bu icatlar insanlık tarihinin kaderini değiştirdi
        Bu icatlar insanlık tarihinin kaderini değiştirdi
        Habertürk Anasayfa