Nitekim Kırklareli ile ilgili olarak da bir gün öncesinden Meteoroloji Genel Müdürünün bize ulaştırmış olduğu turuncu kodu yöneticilerimizle paylaştık ve alınan tedbirler neticesinde aslında daha büyük afetlerin öne geçildiğini de söyleyebiliriz."