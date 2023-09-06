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        Haberler Gündem Hava Durumu SEL HABERLERİ | Sel felaketi son dakika: Kırklareli'nde yağmur felaketi: 3 kişi aranıyor! Kırklareli'nde bugün hava durumu

        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde Sisli Vadi'de bulunan bungalov otellerin yer aldığı bölgede 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece sel sularına kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Haber alınamayan arkadaşımız Dr. Selman Bağışlar, eşi ve kayıp bir vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir" dedi. Kayıp 3 kişinin arama-kurtarma çalışması sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 08:55 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:46
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        • 1

          Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde Sisli Vadi'de bulunan bungalov otellerin yer aldığı bölgede 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kayıp 3 kişinin arama-kurtarma çalışması sürüyor. Kırklareli Valisi Birol Ekici ve AFAD Başkanı Okay Memiş dün gece arama kurtarma çalışmalarındaki son durumu aktardı.

        • 2

          Yoğun yağış nedeniyle Longoz Ormanları bölgesinde 12 kişinin mahsur kaldığını anımsatan Vali Ekici, "Bunlardan 6’sını kurtardık, 2’sine vefat etmiş şekilde cesetlerine ulaştık ve 4 kişiyi (01.00 itibariyle) arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarımız halen devam etmekte 4 kişiye ulaşana kadar arama kurtarma çalışmalarımız devam edecek. Devlet olarak tamamıyla sahadayız" dedi.

        • 3

          203 KİŞİLİK EKİPLE ÇALIŞILIYOR

          Arama kurtarma çalışmalarına 203 personelle devam edildiğini aktaran Ekici, bugün arama çalışmalarının daha güçlü sürdürüleceğinin altını çizdi.

        • 4

          BAKAN YERLİKAYA SIK SIK YÖNLENDİRİYOR

          Ekici, AFAD Başkanı Memiş'in dün sabahtan bu yana bölgede olduğunu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sık sık bilgi alarak yönlendirme yaptığını bugünden itibaren İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun da bölgeye geleceğini kaydetti.

        • 5

          "AMACIMIZ VATANDAŞLARA SAĞ ULAŞMAK"

          AFAD Başkanı Memiş de havanın kararmasına rağmen arama çalışmalarının sürdüğünün altını çizdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri, askeri birliklerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Memiş şöyle devam etti:

        • 6

          "Amacımız bu tür afetlerde öncelikli olarak vatandaşlarımıza sağ ulaşmak ve sağ olarak kurtarmak. Bunun için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu ülkenin aslında afetlerle ilgili tecrübesi, yaşadığımız maalesef büyük olaylar neticesinde epeyce tecrübeye sahip olduğumuzu söyleyebiliriz.

        • 7

          Bu anlamda bu süreci de dinamik bir şekilde yürütmeye gayret ediyoruz. Meteorolojik verileri kendi web sitelerimizden ve diğer 85 milyona ulaşabileceğimiz platformlardan sürekli paylaşıyoruz.

        • 8

          Nitekim Kırklareli ile ilgili olarak da bir gün öncesinden Meteoroloji Genel Müdürünün bize ulaştırmış olduğu turuncu kodu yöneticilerimizle paylaştık ve alınan tedbirler neticesinde aslında daha büyük afetlerin öne geçildiğini de söyleyebiliriz."

        • 9

          HALKIN İKAZLARA UYMASI İSTENDİ

          Ekstrem doğa olaylarıyla karşı karşıya kalındığının altını çizen Memiş, "Aldığımız bilgiye göre son 100 yılda neredeyse son 500 yılda yaşanan yağışlarla mukayese edildiğinde en fazla yağışı geçtiğimiz gün bu bölgede bu havza, bu ormanlık alanda gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada bize düşen tedbirli davranmak" dedi.

        • 10

          Can kaybının sebeplerini tahkikatla ortaya koyacaklarını işaret eden Memiş, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı kurtulanlara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

        • 11

          DEĞİRMEN DERESİ TAŞMIŞTI

          Demirköy ilçesinde dün sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatılmış, suların çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı.

        • 12

          BUNGALOV EVLER SÜRÜKLENMİŞTİ

          Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomruklar sel suları ile sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaşmış, bu tomrukların da etkisiyle evler sürüklenmişti. Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edilmişti.

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          Ekipler tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı kurtarılmış, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

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          Kırklareli Valisi Ekici ve AFAD Başkanı Memiş'in koordinesinde 4 kişinin arama kurtarma çalışmalarına devam edilmişti.

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          Bölgede askeri birlikler ile Edirne, Kırklareli, Ankara, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Tekirdağ İl AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, 112 Acil ve özel idareden toplam 203 personel çalışmalara katılmıştı.

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          BAKAN KOCA'DAN ACI PAYLAŞIM

          Kırklareli’nde meydana gelen sel sonrasında bu sabah 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılırken, toplamda ölü sayısı 3’e yükseldi. Kayıp 3 kişinin araması ise sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da twitter hesabından bir açıklama yaparak, selde bir doktorun da eşi ile kayıp olduğunu duyurdu.

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          Bakan Koca açıklamasında, “310 kişilik ekiple devam ediyor Kırklareli’ndeki sel olayından sonra kendilerinden haber alınamayan arkadaşımız Dr. Selman Bağışlar, eşi ve kayıp bir vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları sabah saat 6.45 itibarıyla yoğunlaştırılarak devam etmektedir.

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          Ekipte UMKE Timi ve AFAD görevlisi olmak üzere 310 kişi bulunuyor. Ümit ederiz ki bu yoğun çabanın sonucu üç iyi haber olur” ifadelerini kullandı.

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