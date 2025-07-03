Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Keneden bir ölüm daha! | Son dakika haberleri

        Keneden bir ölüm daha!

        Kene bir kez daha can aldı. Bolu'da kene ısırması sonucu 77 yaşındaki Şerife Halıcı hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 14:55 Güncelleme: 03.07.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keneden bir ölüm daha!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Gerede ilçesinde, kene ısırması sonucu rahatsızlanan 77 yaşındaki Şerife Halıcı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, Gerede ilçesine bağlı Kapaklı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde ikamet eden Şerife Halıcı'yı kene ısırdı.

        BOLU'DA İLK VAKA OLDU

        Bir süre sonra fenalaşan yaşlı kadının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Halıcı, ambulansla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada tedavi altına alınan yaşlı kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bolu'da kene ısırması sonucu ölüm vakası ise ilk kez kayıtlara geçti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Babalarının kanının bulaştığı eşyaları attılar!
        Babalarının kanının bulaştığı eşyaları attılar!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Galatasaray'da Morata kararı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        İhanet iddiasıyla Seher'i katletti! Adli Tıp raporu kahretti!
        İhanet iddiasıyla Seher'i katletti! Adli Tıp raporu kahretti!
        Rahatsızlığı nedeniyle her yediğini kusunca 41 kiloya düştü
        Rahatsızlığı nedeniyle her yediğini kusunca 41 kiloya düştü
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Habertürk Anasayfa