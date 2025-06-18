Keneden bir ölüm daha!
Kene kâbusu yine can aldı. Çorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören 51 yaşındaki İsmet Arslan hayatını kaybetti
Çorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre Alaca ilçesine bağlı Tutluca köyünde yaşayan İsmet Arslan (51), tarlada çalıştığı esnada vücuduna kene yapıştığını fark edince Alaca Devlet Hastanesine başvurdu.
KKKA hastalığı şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Arslan, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.