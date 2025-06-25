Kene kâbusu! 2 acı haber daha!
Kene kâbusu devam ediyor. Gümüşhane'de yaşanan olayda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban Alaattin Uzuntürk, hayatını kaybetti. Sivas'ta da 66 yaşındaki Celal Sarsılmaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Gümüşhane'de kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban Alaattin Uzuntürk (39), hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre Gümüşhane Şiran ilçesinde sürüsüne çobanlık yapan Alaattin Uzuntürk'ü, 1 hafta önce kene ısırdı. Bir süre sonra rahatsızlanan Uzuntürk, yakınları tarafından Kürtün Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
DURUMU AĞIRLAŞTI, KURTARILAMADI
Durumu ağırlaşan Uzuntürk, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alınan Alaattin Uzuntürk, kurtarılamadı.
Bekar olan Alaattin Uzuntürk’ün cenazesi, bugün ikindi vakti sonrası kılınacak namazın ardından Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Deregözü Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.
BİR ACI HABER DE SİVAS'TAN
Sivas'ta da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Alembey köyünde yaşayan 66 yaşındaki Celal Sarsılmaz'a yaklaşık 1 hafta önce kene yapıştı.
Sarsılmaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Yozgat'ta bir hastaneye götürüldü.
Durumu ağırlaşan Sarsılmaz daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sarsılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yakınlarına teslim edilen Sarsılmaz'ın cenazesinin, köyünde toprağa verileceği öğrenildi.