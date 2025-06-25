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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kene bu kez çobanı hayattan kopardı! | Son dakika haberleri

        Kene kâbusu! 2 acı haber daha!

        Kene kâbusu devam ediyor. Gümüşhane'de yaşanan olayda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban Alaattin Uzuntürk, hayatını kaybetti. Sivas'ta da 66 yaşındaki Celal Sarsılmaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:08 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:24
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        Kene kâbusu! 2 acı haber daha!
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        Gümüşhane'de kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban Alaattin Uzuntürk (39), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Gümüşhane Şiran ilçesinde sürüsüne çobanlık yapan Alaattin Uzuntürk'ü, 1 hafta önce kene ısırdı. Bir süre sonra rahatsızlanan Uzuntürk, yakınları tarafından Kürtün Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        DURUMU AĞIRLAŞTI, KURTARILAMADI

        Durumu ağırlaşan Uzuntürk, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alınan Alaattin Uzuntürk, kurtarılamadı.

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        Bekar olan Alaattin Uzuntürk’ün cenazesi, bugün ikindi vakti sonrası kılınacak namazın ardından Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Deregözü Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.

        BİR ACI HABER DE SİVAS'TAN

        Sivas'ta da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Alembey köyünde yaşayan 66 yaşındaki Celal Sarsılmaz'a yaklaşık 1 hafta önce kene yapıştı.

        Sarsılmaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Yozgat'ta bir hastaneye götürüldü.

        Durumu ağırlaşan Sarsılmaz daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sarsılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yakınlarına teslim edilen Sarsılmaz'ın cenazesinin, köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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